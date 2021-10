Nena africana vio por primera vez a un hombre blanco y entró en pánico al pensar que era un fantasma

La pequeña, oriunda de Uganda, salió corriendo para refugiarse ya que estaba segura de que si se acercaba se la “iba a comer”.

Una nena de Uganda rompió en llanto cuando vio por primera vez a un hombre blanco que se acercaba, es que ella creía que se trataba de un fantasma que había ido a comerla. Las imágenes se publicaron el 12 de junio, y fueron filmadas en una aldea en la zona de las montañas de Rwenzori, en el oeste del país africano.

En las imágenes se ve cómo el visitante, aparentemente estadounidense llega por un camino de tierra hablando con otros lugareños mientras se escuchan unos gritos. Cuando se acerca, se dispone a charlar con otras personas y ahí le comentan que había una niña que salió corriendo, asustada por su presencia.

Una mujer toma la cámara y sale a perseguirla. Ella se mete en una casa y la chica la llama, asegurándole que no le pasará nada. Finalmente, la pequeña decide acercarse con mucho temor, mientras llama a los gritos a su papá y cuenta que se llama María.

EL TEMIDO ENCUENTRO

“No va a comerte, si lo hace lo golpearemos”, le aseguran mientras la empujan para ir a conocer al hombre que esperaba a la entrada de la villa. Al verlo a pocos metros, su cara de susto lo dice todo, por lo que el hombre decide alejarse y esconderse detrás de otro sujeto, diciéndole: “Yo también estoy asustado, voy a esconderme”.

Si bien continúa con mucho miedo, una mujer la agarró y la inmovilizó para que el hombre pudiese acercarle y darle la mano. “Yo también le tengo miedo a la gente blanca”, bromea mientras le sostiene la mano e intenta agacharse para asegurarse de salir en el mismo plano que la nena.

El video dura algunos minutos más, en los que él intenta convencerla de que no es un fantasma y que no vino a comerse, le preguntó por su familia y hasta por si estaba feliz.

