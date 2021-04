Nadie quiere un “segundo tiempo” de Macri

La líder del GEN (Generación para un Encuentro Nacional) , Margarita Stolbizer, sostuvo hoy que la posibilidad de que el ex presidente Mauricio Macri intente un “segundo tiempo”, en alusión a una nueva candidatura presidencial, “no es muy buena para la Argentina”.

Además los argentinos tienen que terminar de mirar permanentemente hacia atrás, de reeditar los fracasos y apostar a volver al pasado. La reaparición de Macri creo que fue más una invitación al pasado que al futuro”, afirmó en diálogo con “Lado P”, el ciclo conducido por Eduardo Paladini y Elizabeth Peger que se emite por radio Rivadavia.

Para Stolbizer, el “gran fracaso” de Macri fue no haber evitado la “vuelta del kirchnerismo”, porque “si algo tenía que hacer era dar vuelta esa página de la historia” del país.

Según afirmó, “era muy fácil” impedir que el kirchnerismo volviera al poder porque esa fuerza política “se fue muy mal en 2015, Cristina (Kirchner) en particular”.

“No pertenezco a la coalición de Cambiemos y no soy quien para decir quien tiene que estar o no en usa coalición. Lo miro de afuera. Ellos eligen quiénes son sus líderes. Ahora me pareció que (su reaparición) no le hizo ningún bien a su propia coalición en este momento, que está en un debate interno, no sólo de posicionamientos sino en la posibilidad de nuevos liderazgos. Hay que dar pie a eso”, consideró.

Junto a su partido GEN, Stolbizer tuvo acercamientos al ala “moderada” del PROencabezada por Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal, pero se mantiene alejada del macrismo duro y sostiene que ese es su límite.

