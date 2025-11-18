Nación eliminó las retenciones al petróleo

El Gobierno anunció la firma de un acta de entendimiento con la provincia de Chubut para eliminar las retenciones al petróleo convencional de la Cuenca Golfo San Jorge .

El objetivo es preservar la actividad en cuencas maduras, dar previsibilidad a las inversiones ante un fuerte declino de la producción y cuidar el empleo sectorial.

Las retenciones eran del 8% y su eliminación busca aliviar la carga fiscal sobre los yacimientos convencionales del Golfo San Jorge.

La producción no convencional representa más del 64% del total nacional, y muestra un avance del 30% interanual.

Sobre el entiendimeinto, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, señaló: «Me animaría a decir que es histórico, por lo menos para Chubut: la parte empresarial, los trabajadores, la provincia, el municipio y la Nación avanzamos en una agenda común para generar más trabajo».

Según el acta firmada, el Gobierno nacional, la provincia y las empresas acordaron un esquema de «esfuerzos compartidos» para sostener y fortalecer la actividad petrolera convencional.

El entendimiento comienza con Chubut y, según el comunicado, se extenderá de forma progresiva al resto de las provincias productoras de hidrocarburos convencionales como Santa Cruz, Neuquén, Río Negro, Mendoza, entre otras.

Nación resaltó que esta medida se enmarca en una política que busca reducir la carga impositiva sobre la producción y las exportaciones de energía, para aliviar al sector privado, incentivar nuevas inversiones y consolidar un crecimiento sostenido sobre «reglas claras y previsibles».