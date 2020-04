Nación comprará 6 mil bolsas para cadáveres

En las últimas horas, se abrió una nueva licitación por parte del Ministerio de Salud, a través de la cual espera adquirir 6000 bolsas para cadáveres.

El dato surgió a partir de un relevamiento realizado por El Cronista del portal oficial de compras de Presidencia de la Nación, donde figuran las 10 contrataciones de insumos médicos realizadas por el Gobierno.

Entre ellas, aparecen la primera adquisición por parte del Malbrán de reactivos a las empresas Tecnolab S.A. e Invitrogen Argentina S.A. por $723.270,43 y $725.125,97, respectivamente; una segunda provisión de “equipo para diagnóstico/investigación” al primer laboratorio por $2 millones, y compras más recientes de reactivos por $76 millones.

Sin embargo, uno de los datos más llamativos se relaciona con uno de los procesos pendientes que se cerrarán en los próximos días. Se trata del 80-0007-CDI20, a través del cual el Gobierno espera adquirir 6000 “bolsas mortuorias”

