Nació un bebé con dos cabezas, tres manos y dos corazones

El extraño caso se dio en India. Se trata de uno de los más severos a la hora de separar las estructuras anatómicas que comparten, por lo cual no operarán.

El extraño caso de un bebé con dos cabezas, tres manos y dos corazones, que padece parapagus dicefálico, pone atónito a India y al mundo al saberse que necesita un milagro para que se salven y sigan con vida.

Se trata de una rara condición en la que un pequeño está unido por el torso de otro, algo similar como los siameses. Si bien existen situaciones más leves en los recién nacidos, esta se trata de una de las más severas a la hora de separar las estructuras anatómicas que comparten.

Según los informes médicos, la ubicación de las cabezas y la tercera mano entre ellas, presenta una extraña forma de gemelos parciales.

La mayoría de las veces, este tipo de nacimiento no llega a prosperar, dado a que el mismo muere en el útero durante las últimas 20 semanas del embarazo. Pero tras el “milagro” de haber nacido, los especialistas dijeron que esperan la evolución y que por ahora no planean una cirugía.

A lo largo de la gestación, los padres, Shaheeb Khan y su marido Sohail, sabían que esperarían mellizos. De hecho, de acuerdo a las ecografías, les habían dicho que se trataba de dos bebés muy “pegados” en el útero.

El pasado 28 de marzo, el pequeño fue ingresado en un hospital de la ciudad de Indore para ser monitoreado por los profesionales, en tanto la madre permanece internada en otro centro de salud del distrito de Ratlam.

Por el momento, el doctor Lahoti, uno de los que atendió el parto, declaró que “este tipo de casos son raros y la condición de los bebés sigue siendo incierta, especialmente en los primeros días y debido a esto lo tenemos en observación. Por ahora no hemos planeado ninguna cirugía en el paciente”.

