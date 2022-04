Murió durante la recreación del Vía Crucis y nadie le creyó

Tenía 25 años y estudiaba filosofía. Todos pensaron que estaba actuando pero había muerto de verdad.

Un estudiante murió durante la recreación y, según los informes, los espectadores creyeron que era parte de la actuación.

Fue durante la previa de Pascua cuando formaba parte de la reacción del Vía Crucis y se murió en el acto.

El joven -de quien trascendió que se llamaba Suel Ambrose (25)- era alumno de la carrera de Filosofía en la Universidad Clariantian en Nekede, Nigeria, y se cayó durante la presentación de la Pasión de Cristo, indicó el periódico local Vanguard.

De acuerdo a lo que contó el medio, el episodio ocurrió este último Viernes Santo y las personas que estaban presenciando la obra primero pensaron que era una “broma”.

Mientras se estaba llevando a cabo la representación, el estudiante -que también quería ser sacerdote- se cayó y comenzó a sangrar. A pesar de la confusión inicial, luego los espectadores se dieron cuenta de que no era un chiste y lo trasladaron al centro de salud.

“En el momento en que ocurrió el incidente, todos se unieron y llevaron al joven a un hospital escolar y más tarde, cuando el caso empeoró, lo llevaron a un Centro Médico Federal (FMC), le dijo una fuente al Daily Star.

Y sumó: “Fue a partir de ahí que escuchamos que no podría sobrevivir. Inicialmente, cuando sucedió, pensamos que era una broma y que era parte del drama que estaba actuando, fue cuando no podía levantarse cuando supimos que era un asunto serio”.

Hasta el momento, la universidad no ha emitido más información sobre la tragedia que enlutó la celebración de la Pascua.

