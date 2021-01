Municipio y Policía refuerzan los operativos de seguridad y prevención

Con el objetivo de reforzar las acciones tendientes a disminuir la ocurrencia de hechos delictivos en la ciudad, en la tarde del viernes el intendente Bruno Cipolini encabezó el lanzamiento de un operativo conjunto entre el Municipio y Policía de la provincia.

El inicio del operativo tuvo lugar en calle 12 entre 5 y 7 frente a plaza San Martín. Allí se hicieron presentes el subsecretario de Gobierno, Rafael Acuña; el subsecretario de Seguridad Ciudadana, José Falcón; el subsecretario de Tránsito, Ceferino Romero; el subsecretario de Inspección General, Ariel Kosoy; el director de nocturnidad, Alberto Andino; el jefe del 911 comisario inspector Ángel Godoy y el director de Zona Interior, comisario mayor Pedro Espíndola.

El Intendente comentó que se vive un momento delicado por los hechos delictivos ocurridos en la ciudad, en la mayoría de los casos con la motocicleta como elemento necesario para la comisión de los mismos.

“Insistimos mucho, hoy necesitamos que los buenos vecinos circulen por la vía pública en regla así nos resulta más fácil desde la municipalidad, no somos la policía, ni la justicia, nosotros lo que podemos hacer es mucha prevención y en esa prevención lo que podemos hacer es insistir. La retención de la moto sin chapa patente, sin documentación, irregular o que tiene pedido de secuestro o denuncia, es importante porque puede prevenir un posible hecho delictivo”, sostuvo.

Por otro lado, recordó que se está preparando un petitorio dirigido al Gobernador de la provincia y al Superior Tribunal de Justicia, solicitando una serie de acciones que puedan lograr resultados en materia de seguridad pública. Además, destacó el apoyo, acompañamiento y predisposición de las fuerzas de seguridad.

“El esfuerzo es de todos, la predisposición del Municipio está y va a seguir estando, seguimos con la adquisición de cámaras, la semana que viene vamos a presentar otra ampliación de nuestro centro de monitoreo, estamos trabajando en prevención, con los grupos barriales y las alarmas, pero sabemos que no alcanza; mientras la policía atrape a los delincuentes, pero estén a los pocos días en la calle nuevamente es difícil que la situación cambie. El esfuerzo es de todos, pero trabajando en conjunto espero podamos devolverle, no digo todo porque que la inseguridad es un problema que sobrevuela la nación entera, pero sí la mayor tranquilidad posible al vecino sáenzpeñense”, dijo.

Al hacer uso de la palabra, Falcón comentó que el operativo será durante todo el fin de semana y están abocados al mismo todas las áreas operativas del municipio, en conjunto con personal policial. El operativo se realiza con controles fijos y móviles, reforzando el control de motovehículos para desalentar la modalidad “motochorros”, abarcando la zona urbana y suburbana de la ciudad.

También comentó que se continúa trabajando desde el Centro de Monitoreo, dando aviso ante casos sospechosos o de comisión de hechos delictivos. Con el operativo se pretende abarcar la mayor extensión posible de manera preventiva.

