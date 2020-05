Municipio y el INTA trabajan en la producción de semillas para huertas

En el marco del convenio entre el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, la Agencia de Extensión Rural y la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, en la mañana del jueves el intendente Bruno Cipolini visitó la producción de semillas para huertas en el predio de la E.E.A INTA Sáenz Peña.

Acompañado por el secretario Desarrollo Local Oscar Dudik y Marcelo Vega subsecretario de Producción Primaria, el Intendente participó de la observación y evaluación de los cultivos sembrados con el objetivo de producir semillas propias para huertas destinadas a contribuir con los pequeños y familias periurbanas, dentro del programa hortícola Sáenz Peña.

En el lugar, el técnico agrónomo Gerardo Salas, quien trabaja en el proyecto, explicó que la idea es contribuir en el aporte de semillas que habitualmente se distribuyen a través del programa Pro Huerta.

“Si bien vivimos en una provincia donde las condiciones climáticas no son favorables para la producción de semillas, queremos ver de qué manera podemos manejar los cultivos y la calidad de las semillas obtenidas”.

Desde la agencia de extensión, se hace la producción, clasificación, acondicionamiento y pruebas de calidad de las semillas, que luego serán entregadas al Municipio para que se distribuya entre los productores que no recibieron las de Pro Huerta.

De esta forma el productor recibirá semillas locales, adaptadas a las condiciones climáticas de la zona. Es importante destacar que no son modificadas genéticamente, sino que son variedades que le permiten al productor realizar la autoproducción de sus semillas. Además se brindan capacitaciones virtuales para mejorar el rendimiento de la producción.

Por otro lado Salas comentó que el objetivo es obtener cinco kilos de semillas por cada una de las especies. Desde INTA también colaborarán con la producción de zapallos, batata y demás para los comedores con el objetivo de contribuir a la calidad alimenticia de los comedores atendidos por la comuna.

El Intendente destacó que Municipalidad aporta recursos humanos, herramientas y combustible. También destacó el trabajo conjunto con el INTA y valoró la posibilidad de fortalecer el acompañamiento a los pequeños y medianos productores de la zona.

“La demanda de semillas se fue incrementando por distintas circunstancias, porque el productor valora la posibilidad que se le otorga a través del programa, porque despertó su interés o porque se ha diversificado. Este es un esfuerzo conjunto inédito que es importante, nosotros vamos a seguir acompañando y fortaleciendo este programa, venimos trabajando de manera conjunta en distintos aspectos. En este caso, con este proyecto que buscamos que sea sustentable y de manera conjunta maximizar el esfuerzo de cada uno”, finalizó el primer mandatario comunal.

