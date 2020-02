Mujer policía amamantó a una bebé tras la detención de la madre

El hecho ocurrió este martes en Tres Isletas.

Se tomó conocimiento, que una mujer se hallaba en cercanías del supermercado “ORIENTAL” sobre Avenida de acceso Ex Combatientes, ingiriendo bebidas alcohólicas y promoviendo desorden, al tiempo que cargaba en sus brazos un niño pequeño. Al arribo del móvil policial se observó una mujer quien evidenciaba hallarse en estado de ebriedad y cargaba en brazos a una bebé de no más de tres meses de vida la cual lloraba enérgicamente. Se intentó dialogar con la misma, quien lejos de colaborar con los uniformados se tornó violenta por lo cual fue reducida y trasladada a sede policial. Se dio intervención a la Unidad de Protección Integral (U.P.I.) y Juzgado de Paz local. Posteriormente a las 22:30 hs la menor fue trasladada por personal policial y de la UPI, siendo restituida a su abuela materna, quien reside en zona Rural de Lalelay. Por otra parte la femenina de mención fue notificada de su detención causa *“SUP. INFR. ART. 60° y 79° LEY 850 J”*. Cabe destacar que durante el procedimiento la niña antes citada no cesaba de llorar, percatándose la *Agente SHIRLEY SILVA* quien en todo momento desde la intervención se hizo cargo del cuidado de la misma percatándose que el llanto se debía a que la niña tenía hambre, motivo por el cual y atento a que se encuentra en periodo de lactancia procedió a alimentarla amamantándola y de esta manera lograr calmarla y contenerla hasta efectivizar las medidas dispuestas para su resguardo.

