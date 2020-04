Muertes por Covid-19 en Argentina: Se elevó el número de víctimas fatales a 110

Cerca del mediodía, murió un hombre de 74 años, oriundo de San Rafael, Mendoza, que se habría infectado tras estar en contacto con turistas, por lo que permanecía internado en el Hospital Enfermeros Argentinos, en General Alvear. De esta manera, ya son 6 los muertos en la provincia, que se encuentra segunda en tasa de letalidad.

Las otras cuatro personas que fallecieron eran tres mujeres y un hombre. Dos de ellas tenían 80 y 94 años, y vivían en CABA, al igual que el hombre de 57 años. Mientras que la tercera mujer tenía 79 años, y era oriunda de La Rioja.

