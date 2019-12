Movimientos Sociales se manifestaron en la provincia

Además, repudiaron las acciones, “porque no se puede reprimir la protesta social nunca, bajo ningún concepto”, argumentaron.

“Indudablemente hay ministros que no están a la altura de las circunstancias y el hambre y la navidad son hechos objetivos concretos que crean una determinada subjetividad, lo que genera reclamos por comida. El que no entiende esa situación y es ministro debe renunciar. A nivel nacional se está hablando de luchar contra el hambre y aquí parece que se lucha reprimiendo. No es el camino”, puntualizaron desde el sector.