Movilizaciones docentes en Sáenz Peña buscando nuevamente este año un salario digno

Sáenz Peña – Docentes y Jubilados docentes convocados en la Plaza San Martín, donde Mario Ferreira y Miriam Tello se encuentran con ChacoNoticias para referirse al motivo de la movilización.

Mario Ferreira se refirió diciendo: “Estamos en forma conjunta con Mirian Tello de docente Autoconvocados y referentes de jubilados docentes del Chaco, como del sindicato SITECH Centrochaqueño. Lo que buscamos todos en común es bajar lo que consideramos un “piso salarial” el cual debería considerarse a partir de la convocatoria que realizó el Gobierno el día de ayer para reanudación de la comisión de políticos salarial en la mesa salarial docente. Consideramos ese “piso” lo que se debería discutir en esa mesa.”

“Si tenemos en cuenta los valores que arrojo el 6% de enero y lo que esta previsto por aquellos que manejan la economía de nuestro país, un 98.8% anual para el 2023, tendríamos que estar solicitado esa cifra para este año. Cualquier otra postura nos quedaría con una diferencia. Al ser valores trimestrales perdemos la continuidad en la mesa a mes, la perdida en el salario real impacta fuertemente luego de tres meses. Consideramos que es necesario una recomposición salarial histórica real, teniendo en cuenta del 2017 a la fecha lo que significa la perdida del poder adquisitivo, una de las perdidas más altas que sufrió el bolsillo del docente. No menos del 98% anual, solicitaremos. Además, ver la posibilidad de ver de instalar en la agenda de mesa salarial, dicha recomposición histórica que todavía el Gobierno no se ha dignado a poner sobre la mesa dicho tema.”

Miriam Tello agregó: “Creemos que el Gobierno esta cerrando las negociaciones, pero hoy por hoy una familia necesita 155 mil pesos para vivir medianamente bien, ya que los precios son un disparate, asi que un docente debe recibir ese monto en mano y lo que el Gobierno ofrece para enero 2024 es 168 mil pesos, y además, nuestro gobernador cree un docente que recién inicia estaría ganando 100.300 pesos, lo que es totalmente mentira, ya que yo sacando cuentas con mis años de antigüedad y mi sueldo, no llego ni a 97 mil pesos. Nos está faltando mucho más dinero, lo que significa que este año los docentes una vez más vivirán por debajo de la indigencia.”

“Los porcentajes que se refiere el Gobierno no se entiende, no son reales. Estaría bueno que los gremios se pongan las “pilas” y luchen por los docentes, porque vemos que muchos trabajan por su propio beneficio, eso no es asi, representan a docentes, deben luchar por sus derechos, buscar la dignidad de los mismos, para que puedan recuperar lo que vienen perdiendo desde el 2017. Si bien en el 2019 con mucho esfuerzo, movilización y por cada docente que estuvo en las marchas, se logró esos aumentos del 54%, algo histórico para el salario del docente.”

“Necesitamos una recomposición real, plata en mano, para que el docente pueda ir a trabajar dignamente, para que puedan llevar a sus hijos a la escuela dignamente. Vemos que los precios de los útiles escolares vuelan, las mochilas por arriba de los 54mil pesos, cómo hará el docente que tiene cuatro hijos, si este ganado 100 mil pesos. Muchos docentes tienen hijos, necesitan llevarlos dignamente a la escuela. Debemos comprarnos los calzados, los uniformes, cómo haremos. Es algo imposible.“

