Motocohorros en Sáenz Peña, atacan y roban su moto a un albañil

En el amanecer de este sábado, un obrero de la construcción iba hacia su trabajo en zona de la Rotonda de Rutas 16 y 95, cuando en Barrio Lamadrid fue interceptado por tres violentos delincuentes que circulaban en manada junto a otros 40 motociclistas.

“Eran las 5 y 20 de la madrugada. Me crucé con más de 40 motos que venían todos en patota de la Rotonda porque ahí se juntan a tomar. De ese grupo salió una moto con tres ladrones que vieron que yo iba solo y me robaron mi moto.

El hombre de 35 años de edad formalizó denuncia en Comisaría 4º. Siguiendo con su relato, el albañil explicó que “como todas las mañanas a las 5 y 20 iba a trabajar hacia la empresa que está ubicada en zona de la Rotonda, al lado de una estación de servicio”.

“Yo vivo en el Barrio Ginés Benítez y salgo temprano porque entro a las 6 de la mañana. Al llegar a la calle 1 y 6 del Barrio Lamadrid me crucé con 40 motociclistas que venían todos en patota de la Rotonda. Creo que de ese grupo se despegaron los delincuentes, eran tres en una moto y uno de ellos venía con una botella en la mano para pegarme de atrás en la cabeza, para tirarme de la moto y robarme. Enseguida me alcanzaron y uno saltó y el otro me cruzó la moto, me empujaron, frené y salté de mi moto. Entonces se me acercaron y no me dejaban llegar hasta mi moto que había quedado tirada en el pavimento, yo me resistí pero se tocaban la cintura como que tenían armas y me amenazaban con pegarme con la botella, pasó una camioneta le hice señas pero no paró. Entonces esos tipos se llevaron mi moto y me dejaron a pie”, detalló.

