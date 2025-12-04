Motociclista tuvo traumatismo de cráneo grave, tras chocar contra un camión

Pasado el mediodía de este jueves, alrededor de las 12:45, se produjo un accidente vial en Ruta Provincial N°5 y camino rural, en Colonia Jacarandá II, distante a 10 kilómetros del acceso a Hermoso Campo.

Allí, chocaron un camión Volvo, conducido por un hombre de 50 años, quien no presentaba lesiones y una motocicleta Honda 250cc, conducida por un joven de 18 años, quien fue trasladado en ambulancia.

Posteriormente, el médico de guardia indicó que el conductor del rodado menor presentaba traumatismo de cráneo grave con pérdida de conocimiento y otorragia en ambos oídos.

Ante ello, fue derivado al Hospital 4 de Junio de Sáenz Peña. La Fiscalía N°1 Charata dispuso que se de intervención a División Criminalística Charata.