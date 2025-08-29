Motochorros salían a delinquir con una nena de 6 años

Este viernes a la madrugada, alrededor de las 5.30, efectivos policiales de la Policía Caminera detuvo la marcha de una motocicleta Zanella ZB, azul, con dos hombres y una menor de 6 años, en la zona de las calles Victorio Pereyra y Ushuaia de Resistencia.

Al darle la voz de alto, el acompañante descendió del rodado y emprendió la huida a pie, ingresando a un predio en donde arrojó una mochila, aunque fue demorado metros más adelante.

Posteriormente, se halló dentro de la mochila un arma fuego tipo pistola 9 milímetros, con el número de serie adulterado, 10 proyectiles sin percutor calibre 9 milímetros, un celular Samsung, un celular de marca no visible, $15.000, una bolsita de marihuana, una bolsita con pastillas de Clonazepam, un cargador con 12 cartuchos 9 milímetros sin percutar, un pan de marihuana), y dos chalecos de transporte.

Arribó al lugar personal de Consumos Problemáticos, quien realizó una prueba de campo y pesaje con los resultados descriptos más arriba. La menor fue entregada a su madre con previa acreditación del vínculo.

En tanto, los ocupantes fueron identificados como F.G.Z de 29 años y G.R.A de 44 años; el primero fue detenido mientras que el segundo quedó en libertad.