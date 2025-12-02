Tras la denuncia de vecinos por la mortandad de peces en el río Negro, se tomaron muestras del agua para ser estudiadas.

En una primera observación, podría deberse a factores como descarga de efluentes no tratados por arrastre de agua de lluvia, disminución del flujo y estancamiento del agua por el bajo caudal del río de llanura, las altas temperaturas ambientales, incluso por el aumento de la carga orgánica y eutrofización local.

Sin embargo, se identificaron cuatro posibles causas que podrían haber contribuido al fenómeno: