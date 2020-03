Mordió en un brazo a una empleada policial para no ser detenida

La detuvieron durante un control ubicado en avenida Soberanía Nacional y Las Heras. La mujer señalo que ella no respetaba el aislamiento, debido a que tenía diligencias particulares que realizar.

Excusas para no respetar el Aislamiento Social y Obligatorio hay miles, pero hasta el momento no de la gravedad como la ocurrida en la noche de ayer, en uno de los controles de accesos de la zona sur.

Sucedió cerca de las 20.40 del domingo , cuando los agentes demoraron el paso de una pareja, el de 38 y ella de 33, a quienes se les consulto el motivo de salida de su domicilio.

La mujer demostraba un alto grado de nerviosismo por la situación, comenzando a insultar a los uniformados y al momento de que la encargada del operativo, intenta demorarla, sufre la mordedura de la mujer en su antebrazo derecho, produciéndole una herida sangrante, quedando detenida conforme lo dispuesto por la Fiscalía en turno, en la causa “Supuesto Delito Contra la Salud Publica en Concurso Real Sobre Desobediencia Judicial Artículos N° 205 y 239 del C.P.A; Resistencia, Atentado y Lesiones Contra La Autoridad”, con intervención de la Unidad Fiscal Nº 15 a cargo de la Dra. VANESA FONTEINA.

En tanto que el masculino fue notificado de la Supuesta Infracción a los Artículos 205 y 209 C.P.A.-

