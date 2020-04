Monotributistas: Retrasan la entrega de créditos a tasa cero

Aunque estaba previsto que esta semana se empezaran a otorgar los créditos a tasa 0% a monotributistas y autónomos, como parte de las ayudas dispuestas por el gobierno de Alberto Fernandez al sector privado, fuentes de la Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP confirmaron este martes aámbito.com, que el proceso de otorgación se retrasó y los primeros créditos se estarían otorgando recién la próxima semana.

Los créditos iban a estar disponibles desde ayer pero hubo una demora en la operatoria, por lo que el sistema recién estaría listo la semana que viene. La validación ante el ente fiscal es el primer paso para acceder a estos préstamos por hasta 150 mil pesos que se percibirán en tres cuotas y comenzarán a devolverse en 12 cuotas, sin interés, recién a partir de octubre.

Según lo anunciado, los bancos tendrán disponible en las cuentas de homebanking de sus clientes monotributistas y autónomos la opción de pedido de créditos a tasa cero por un monto de hasta 150 mil pesos, según califiquen y cumplan con los criterios fijados por el gobierno nacional.

La operatoria de otorgamiento de estos créditos fue establecida el viernes pasado por el Banco Central (BCRA) a través de la Comunicación “A” 6993, en la que fijó que “desde el momento en que la solicitud sea presentada, la entidad financiera contará con hasta 2 días hábiles para proceder a la acreditación de la financiación”.

El crédito será otorgado en tres cuotas iguales, mensuales y consecutivas con un máximo de 150 mil pesos para las categorías D en adelante y de hasta 104.370 pesos para la categoría C, mientras que la A y B no podrán acceder, ya que tienen destinado los 10 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

