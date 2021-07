Mónica Pernice relata lo sucedido al grupo docente en General Pinedo y sobre el repudio a tal actitudes de parte del personal policial y el Gobernador

Sáenz Peña – Mónica Pernice de AJUDOCH hace referencia a lo ocurrido en General Pinedo, donde docentes fueron repudiados por la policía al buscar encontrarse con el Gobernador Capitanich.

Chaco Noticias se reúne con Mónica Pernice quien relata lo sucedido al grupo docente de General Pinedo.

“En realidad, hemos recibido las noticias y videos sobre lo aconteció en general Pinedo. Un grupo de docentes, sabiendo de la presencia del Gobernador por inauguraciones de obras, quisieron acercarse para expresarle su descontento y preocupación sobre los descuentos en los sueldos, como ser uno de mas de 20mil pesos, que a causa de esto no pudo pagar la luz y se la cortaron. Buscaban una respuesta y salida de parte del Gobernador. Ellos se encontraban con redoblantes y gritando sin faltas de respetos, para manifestar y llamar la atención del Gobernador, a lo que el personal policial se acercó para sustraer de sus manos los redoblantes con cierta violencia, de policía varón a docente mujer. Como AJUDOCH, repudiamos estas actitudes. Ese mismo día a la tarde recibieron una citación policial sin firma y con membrete policial, la falta de firma representa la falta de legalidad en la nota, pero aun así, se juntaron y se presentaron. El Gobernador decidió reunir a este personal docente, lo que alegró a todo este grupo por poder recibir una solución, pero la misma reunión fue suspendida a ultimas horas de la noche, a lo que estamos acostumbrados de parte del mismo. Lo único que se pide es el ajuste por clausula Gatillo, la deuda del año pasado, no hay tal aumento. Son meses que perdimos de cobrar una buena cantidad. A esta señora de este caso, el Intendente le manifestó que no podía ayudarla por que ella tiene un sueldo, es decir el trabajador es el castigado, nadie le ayudará.”

