Mónica Pernice: “Necesitamos salir a contar a la sociedad la realidad caótica del docente”

Sáenz Peña – Mónica Pernice, representante de AJUDOCH nos habla sobre la caminata convocatoria a docentes para defender sus derechos de un buen sueldo y de necesidades básicas en las escuelas.

En un encuentro con Chaco Noticias, Mónica Pernice nos cuenta:

“Queremos invitar a todos los colegas que representen la docencia. Estamos convencidos que debemos unirnos dejando de lado las diferencias, por que deberá ser de esta manera o la indigencia. Lamentablemente no hay manera de comenzar las clases si el sueldo no se pone a tono con la realidad de la economía actual. Nos reuniremos en la plazoleta de la estación de ferroviaria el día jueves a las 9am hacia la Plaza San Martin luego volver a la Plazoleta. Siempre respetando el protocolo y distanciamiento. Necesitamos salir a contar a la sociedad la realidad caótica del docente. La ministra Torrente dijo que no se podía pagar la clausula gatillo porque se debía arreglar las escuelas, que hasta el día no hay una sola arreglada e incluso se encuentran peor, por ende tampoco se dará el pago de la cláusula. Quieren comenzar las clases sin las medidas mínimas de seguridad e higiene, la mayoría de los edificios no tienen la suficiente cantidad de agua para que sean ocupados por los alumnos y docente. Los baños se encuentras estancados, no hay agua para solucionarlo. Participarán AJUDOCH, SITECH Federación y Docentes Autoconvocados. La idea es mantenernos unidos por esta lucha. Los papás deben pensar si serían capaces de mandar a sus hijos a una escuela donde no podrían ir a un baño limpio, ni lavarse las manos o ni tener agua para consumo. La sociedad debe saber que no es un capricho por nuestro sueldo, sino la falta de condiciones básicas.”

