Ajudoch acompañó la masiva marcha provincial docente en Sáenz Peña

Sáenz Peña – Mónica Pernice de AJUDOCH nos habla sobre la movilización docente en las calles de la localidad.

Chaco Noticias se encuentra con Mónica Pernice y nos cuenta:

“En toda la provincia se hacen en este momento manifestaciones, por el mismo objetivo. No hemos sido convocados para una mesa de política salarial, demostrando esto que el interés del Gobierno por la Educación no es suficiente. Este no es un sector que apoya a otro, estamos todos juntos reclamando un salario digno para comenzar las clases. El docente no se niega a empezar las clases, sino que solicita recursos básicos para las escuelas y un sueldo digno. Necesitamos que nos ayuden. La sociedad quizás se basa en que el docente es vago, y en muchos “profesionales” no se descarta esa característica, pero en un porcentaje mucho mayor la característica del docente es hacer beneficios, venta de comidas, sorteos y más para lograr cubrir las necesidades en una escuela. Del bolsillo de esos docentes, sale el dinero para dar al alumno un cuaderno y un lápiz. La escuelas no cuentan con agua potable suficiente para brindar condiciones sanitarias mínimas. Estas marchas seguirán.”

