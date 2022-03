Monasterio Celta Ortodoxo de 1600 años

Se encuentra en Maçka en la provincia de Trebisonda, actual Turquía. Situada a una altitud de aproximadamente 1200 metros.

Fue fundado en el año 386 d. C. durante el reinado del emperador Teodosio I (375-395), la leyenda cuenta que dos sacerdotes emprendieron la fundación del monasterio en el sitio después de haber descubierto un icono milagroso de la Virgen María en una cueva en la montaña.

Durante su larga historia, el monasterio cayó en ruina en varias ocasiones y fue restaurada por varios emperadores. Durante el siglo VI d. C., fue restaurado y ampliado por el general Belisario por orden de Justiniano.

Los monjes y viajeros continuaron viajando allí a través de los años, el monasterio fue muy popular hasta el siglo XIX.

El monasterio fue capturado por el Imperio ruso durante la ocupación de Trebisonda en la años 1916-1918. El sitio fue finalmente abandonado en 1923, después de un intercambio forzoso de población entre Grecia y Turquía.

A los deportados monjes no se les permitió tomar nada de sus propiedades con ellos, por lo que enterraron un famoso icono de Sumela bajo el suelo de la capilla de Santa Bárbara. En 1930 un monje volvió secretamente a Sumela y recuperó el icono, transfiriéndolo al nuevo Monasterio de Panagia de Soumela, en las laderas del Monte Vermion, cerca de la ciudad de Naousa, en Macedonia, Grecia.

Hoy la principal función del monasterio es de una atracción turística. Su sitio con vistas a bosques y arroyos debajo, hacen que sea muy popular por su atractivo estético, así como por su significado cultural y religioso. En la actualidad los trabajos de restauración financiado por el gobierno turco se están llevando a cabo. Actualmente está disfrutando de un renacimiento en peregrinación de Grecia y Rusia.

