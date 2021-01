Miraflores: Solicitan al intendente Jorge Franck habilite la construcción de un nuevo matadero para la localidad

Desde hace varios meses, con todos los trámites iniciados Carlos Martínez espera la firma del intendente de Miraflores para comenzar con la construcción de un frigorífico.

Carlos Marcial Martínez, propietario del Matadero Básico de Excepción que funciona en Miraflores, bajo la matrícula 1680, solicita al intendente de la localidad Jorge Franck arbitre los medios necesarios para la construcción y funcionamiento de un nuevo matadero en la localidad.



Martínez trabaja al frente del matadero en Miraflores hace 21 años contando con aptitud ambiental para el desarrollo de dichas actividades según las inspecciones pertinentes y es el único establecimiento destinado al faenamiento de animales vacunos y otros y abastece a una población de 20 mil habitantes aproximadamente.

Recordó Martínez que el proyecto para la construcción de un nuevo matadero data del año 2015 y contaba con el apoyo del actual intendente Frank y se comprometió en apoyar con este proyecto.

Tuvo la oportunidad de hablar con el Gobernador de la Provincia para construir un Frigorífico ya que contaba con el apoyo del intendente, pero pasado el tiempo se conoció que el jefe comunal también tenía la intención de construir un frigorífico de similares características al mío. “Considero que por este motivo es que no quiere habilitar mi construcción” dijo Martínez al señalar que desde el Ministerio de la Producción, le dijeron que lo único que faltaba es la firma del intendente para la habilitación. Para la construcción del frigorífico Martínez cumplió con todos los pasos que pide la ley, incluso el plano del mismo. “He invertido mucho dinero y tiempo en este proyecto y el intendente no me quiere firmar, incluso presente un amparo contra el intendente porque creo que es injusto lo que me está haciendo”, explicó.

“El no puedo frenar un desarrollo y mucho menos hacerme competencia”, se quejó Martínez y aseguró que el intendente subestimó el accionar de la Justicia, “acá no hay juez que me frene”, le habría dicho el intendente.

Me siento un poco manoseado, es una falta de respeto lo que están haciendo, me arrebata mi fuente de trabajo, hace 21 años que estoy al frente del matadero, nadie desconoce mi actividad.

Actualmente cuenta con un terreno adecuado para la construcción del mismo, con todos los avales, pero solo resta la firma del intendente para comenzar la construcción del mismo, “el intendente se encaprichó y no me quiere firmar el pedido”, sostuvo Martínez.

Por último apela una vez más al intendente Frank para que deje de lado toda mezquindad e intereses propios y firme la autorización necesaria para comenzar con la construcción de dicho frigorífico.

