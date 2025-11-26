Milei y Adorni inauguraron la nueva etapa del Gobierno y presentaron a Monteoliva y Presti al resto del Gabinete

Manuel Adorni encabezó la primera reunión de Gabinete desde que asumió como jefe de Gabinete de Ministros. La reunión duró algo menos de dos horas y se realizó en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, contando con la presencia de toda la cúpula del Gobierno, incluyendo los próximos ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad Nacional) y Carlos Presti (Defensa).

En el Gobierno la catalogaron como la primera reunión que preside Adorni pese a que estuvo Javier Milei. “Lo va a acompañar”, dijeron en la previa fuentes libertarias. Incluso, muchos vieron que la presencia del Presidente fue para respaldar la figura de su vocero en el marco de este nuevo rol que se le presenta.

La premisa de la cumbre fue que se trataran los avances de los principales temas que se abarcarán en las sesiones extraordinarias del Congreso, pero que después esto desembocara a una segunda parte en la cual Adorni hiciera una introducción a los ministros y secretarios presidenciales sobre cómo planea hacer el seguimiento de gestión en cada una de las carteras del Gobierno.

“Va a ser una primera reunión introductoria. Se van a tratar algunos temas particulares y después se va a definir la dinámica del Gabinete de acá en adelante”, explicaba en la previa una fuente inobjetable.

Tal y como adelantó este medio, Adorni dejó trascender que planea hacer una suerte de seguimiento intenso de cada uno de los ministerios para ver si están pudiendo dinamizar las políticas y los objetivos de la gestión como se esperan que hagan para esta segunda parte de la presidencia de Milei. Estas reuniones de Gabinete se van a producir cada 10 días, aproximadamente.

Según se pudo saber, la reunión incluyó un temario de ocho puntos y el flamante jefe de Gabinete marcó que habrá mayor diálogo en esta segunda etapa del Gobierno. Asimismo, los ministros deberán presentar una serie de objetivos en los próximos dos meses.

Otro de los puntos que quedó marcado de la reunión, es que Adorni no se tomará vacaciones y si están planteando que haya mayor flexibilidad para los destinos de los ministros, en caso de que se quieran tomar días.

Por su parte, el Presidente habló durante una hora sobre la situación del país y de la necesidad de cuidar el triunfo de octubre. Además, remarcó la necesidad de explicar cómo serán las reformas que impulsa el Ejecutivo.

Dos dirigentes que estuvieron en la cumbre dijeron que “el clima fue muy constructivo”. El Gobierno buscó transmitir ese clima a través de un video publicado en la Oficina del Presidente -la cuenta oficial de Milei como jefe de Estado- en la que abrazaba a cada uno de los integrantes del Gabinete, incluyendo algunos más demostrativos como en el caso de Luis Petri, Diego Santilli y Pablo Quirno.

Antes de este encuentro ampliado, Adorni ya había mantenido reuniones cara a cara con cada uno de los ministros para conocer las particularidades de sus carteras.

Esto se dio antes de que se anunciara este sábado que Alejandra Monteoliva y Carlos Presti reemplazarán a Patricia Bullrich y Luis Petri en los ministerios de Seguridad Nacional y Defensa, respectivamente. La novedad de este encuentro es que tanto los dos funcionarios salientes como los dos entrantes estuvieron presentes este miércoles en la Casa Rosada.

Monteoliva podría jurar la semana que viene, mientras que la entrada de Presti podría darse unos días más tarde porque Milei quiere que Petri siga siendo su ministro en funciones al momento de hacer el acto de entrega de los F-16, lo que se considera un hito de la gestión del dirigente mendocino-radical.

Adorni fue colocado como jefe de Gabinete por Javier y Karina Milei por un propósito principal: ser los ojos de los hermanos libertarios en la gestión, teniendo un seguimiento mucho más celoso de lo que había en la etapa de Guillermo Francos, pero flexibilizando los controles sobre las medidas que se hacían durante la etapa de Nicolás Posse.

El encuentro de este miércoles ya se había hecho trascender la semana pasada. En esa ocasión, se comunicó que Adorni quería hacer unas especies de auditorias a los ministerios para convalidar que estuvieran funcionando acorde a lo esperado. La utilización del término “auditoría” no cayó bien entre algunos ministros. Particularmente en aquellos que están hace más tiempo. “A algunos nos pareció la palabra era bastante fuerte. Se podría haber dicho que se buscaba la dinamización de la gestión”, indicó una figura libertaria ayer. Aun así, esta misma autoridad destacó que el clima en el Gabinete está mejor que antes de las elecciones generales.

En tanto, el Consejo de Mayo celebró este miércoles su última reunión formal antes del recambio legislativo, con el objetivo de repasar las reformas que se presentarán en el Congreso Nacional el 15 de diciembre.

Por primera vez, Manuel Adorni encabezó el encuentro como jefe de Gabinete, coordinando a los seis consejeros en la Casa Rosada. El documento final que se discute no incluirá la redistribución de los fondos coparticipables ni la reforma previsional, a pesar de que ambos temas figuran en los puntos 5 y 9 del acuerdo firmado en Tucumán.

Estos asuntos podrían ser tratados en futuras negociaciones, una vez que se avance en el diálogo con los gobernadores, tarea que involucra a Diego Santilli como ministro del Interior.

La reunión se desarrolló en el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior y contó con la participación de Federico Sturzenegger (Ejecutivo), Alfredo Cornejo (provincias), Carolina Losada (Senado), Cristian Ritondo (Diputados), Gerardo Martínez (UOCRA) y Martín Rappallini (UIA).

Hasta la tarde del martes, los consejeros no habían recibido los borradores finales prometidos por el Ejecutivo, extendiéndose la espera hasta “entre el martes y el miércoles”. Un funcionario de Casa Rosada confirmó que la versión definitiva de la reforma aún no estaba cerrada y que persistían trabajos pendientes en el texto.

En paralelo, el asesor Santiago Caputo mantuvo una reunión semanal con Luis Caputo (Economía), Julio Cordero (Trabajo), Juan Pazo (ARCA), Carlos Guberman (Hacienda) y Federico Sturzenegger para avanzar en los aspectos técnicos de los proyectos, aunque los intercambios se vieron interrumpidos por la difusión de información a la prensa.

Desde Balcarce 50 anticiparon que el plazo para la presentación del documento incluye también el tratamiento del Presupuesto 2026 y la Ley de Glaciares durante diciembre, mientras que reformas como la del Código Penal, la impositiva y la penal se postergarán hasta febrero.