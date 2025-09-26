Nacionales Portada

Milei visitaría Corrientes en octubre: la posible fecha

26 septiembre, 2025
Gustavo Duarte

Este viernes, el diputado nacional, Lisandro Almirón, confirmó que se avanza en las gestiones para que el presidente Javier Milei visite Corrientes, de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.
«La visita de Javier Milei será muy importante para toda la región», dijo el legislador.

El ex candidato a gobernador, adelantó que el presidente presentará su libro en Buenos Aires el 6 de octubre y «tres o cuatro días después lo tendremos en Corrientes», confirmó.

La visita de Milei se da en un contexto en el que La Libertad Avanza no logró llegar ni a los 10 puntos porcentuales en las elecciones provinciales del 31 de agosto, que llevó a Almirón como candidato a gobernador.

En esta oportunidad, buscará apuntalar la figura de la exvedette, Virginia Gallardo, quien es la candidata a diputada nacional.

Síguenos en Facebook