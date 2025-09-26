Milei visitaría Corrientes en octubre: la posible fecha

Este viernes, el diputado nacional, Lisandro Almirón, confirmó que se avanza en las gestiones para que el presidente Javier Milei visite Corrientes, de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

«La visita de Javier Milei será muy importante para toda la región», dijo el legislador.

El ex candidato a gobernador, adelantó que el presidente presentará su libro en Buenos Aires el 6 de octubre y «tres o cuatro días después lo tendremos en Corrientes», confirmó.

La visita de Milei se da en un contexto en el que La Libertad Avanza no logró llegar ni a los 10 puntos porcentuales en las elecciones provinciales del 31 de agosto, que llevó a Almirón como candidato a gobernador.

En esta oportunidad, buscará apuntalar la figura de la exvedette, Virginia Gallardo, quien es la candidata a diputada nacional.