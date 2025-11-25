Milei recibió al canciller de Israel en Casa Rosada y crece la expectativa por el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén

El presidente Javier Milei recibió este mediodía en Casa Rosada al canciller de Israel, Gideon Sa’ar, quien llegó a la Argentina con una agenda que busca continuar reforzando el vínculo bilateral entre ambos países y que llega hasta homenajes a las víctimas de los atentados terroristas contra la embajada israelí y la AMIA, ocurridos en Buenos Aires en la década de 1990. La visita, enmarcada en una gira latinoamericana, incluye también una nutrida agenda empresarial y actividades con la comunidad judía local.

El funcionario israelí arribó este martes a Buenos Aires acompañado por un grupo de empresarios de su país interesados en explorar oportunidades de inversión en la región. Durante el primero de los dos días de estadía, Sa’ar tenía como principal tema de agenda la reunión en la Casa Rosada por el Presidente, además de reuniones en el Palacio San Martín con el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

La agenda contempla encuentros con figuras clave del Poder Ejecutivo y Legislativo, como el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los ministros salientes de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri.

El canciller también dialogará con los diputados Fernando Iglesias y Sabrina Ajmechet, quienes presiden la comisión de Relaciones Exteriores y el Grupo Parlamentario de Amistad Argentina-Israel, respectivamente.

Uno de los momentos centrales de la visita será la participación de Sa’ar como invitado de honor en actos conmemorativos dedicados a las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la AMIA en 1994. Estos homenajes subrayan la memoria compartida y el compromiso con la lucha contra el terrorismo. En el marco de estas actividades, el canciller ofrecerá un discurso durante la celebración del 90º aniversario de la DAIA, ante funcionarios y miembros de la comunidad judía argentina.

Como parte de los festejos, la DAIA organizó un concierto en el Teatro Colón el miércoles a las 20:00, donde se interpretará una ópera de Verdi para conmemorar “nueve décadas de compromiso con la memoria, la diversidad y los valores”. Este evento reunirá a representantes de la sociedad civil y autoridades, consolidando el vínculo entre ambas comunidades.

El embajador argentino en Tel Aviv, Axel Wahnish, también viajó a Buenos Aires para acompañar a Sa’ar. Antes de su partida, mantuvo conversaciones con representantes del Keren Kayemeth LeIsrael para avanzar en el proyecto de erigir un monumento en Jerusalén en memoria de las víctimas del atentado a la AMIA, una iniciativa que refuerza la cooperación en materia de memoria y derechos humanos.

En el plano diplomático, uno de los temas más relevantes de la agenda bilateral es la decisión del presidente Milei de trasladar en 2026 la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental, reconociendo el derecho de Israel a establecer su capital en esa ciudad. Esta medida, que ya han adoptado Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papúa Nueva Guinea y, recientemente, Paraguay, representa un gesto de alineamiento internacional más importantes que quiere terminar de establecer la gestión libertaria.

La gira de Sa’ar incluyó una escala previa en Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña. En Asunción, el canciller participó en una sesión conjunta extraordinaria del Congreso, convocada especialmente para su visita, y contará con la intervención de los titulares de la Cámara de Representantes, Raúl Latorre, y del Senado, Basilio Núñez. Además, fue recibido por su homólogo paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, antes de partir hacia Buenos Aires.

Al referirse a los fines de su viaje, Sa’ar expresó: “Los objetivos de la visita son fortalecer la coordinación diplomática y profundizar las relaciones bilaterales y económicas entre Israel y sus socios en América Latina”. El canciller subrayó la relevancia de los vínculos con la región al afirmar: “Buscamos profundizar nuestros lazos con Argentina y Paraguay, dos de los mayores amigos de Israel en el mundo, es de gran importancia para nosotros. Argentina y Paraguay han apoyado firmemente a Israel durante los últimos dos años de la guerra y continúan apoyándolo firmemente en el ámbito internacional y en las instituciones internacionales”.