Milei: «No se dejen intimidar por algunos resultados locales»

El presidente Javier Milei participó en el America Business Forum, en Estados Unidos, y en su discurso se enfocó en defender el capitalismo y se refirió trazó un paralelismo entre las elecciones de Nueva York y las de la provincia de Buenos Aires .

Milei comparó la victoria del candidato del Partido Demócrata en las elecciones de Nueva York, Zohran Mamdani, quien será el próximo alcalde de la ciudad, con el triunfo del peronismo en la provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre. El 26 de octubre, LLA ganó con más del 40% de los votos a nivel nacional contra el peronismo. En ese sentido, Milei señaló: «No se dejen intimidar por algunos resultados locales».

Además, el presidente expresó: «El argumento de izquierda ha ganado en la lucha por las ideas, por eso en Occidente nos encontramos cada día más cerca de ese comunismo que antes mirábamos con horror del otro lado de la cortina de hierro. Si concedemos que el capitalismo es un mal necesario ya habremos perdido. Tarde o temprano volverán porque ellos seguirán siendo los dueños de la vara que determina qué está bien y qué está mal. No podemos volver a cometer ese error».