Milei le tomó juramento a Adorni como nuevo jefe de Gabinete

El hasta entonces vocero presidencial, Manuel Adorni, juró este miércoles como jefe de Gabinete en un acto multitudinario y reemplazará a Guillermo Francos, quien renunció a los pocos días del triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas y luego de varios meses de rumores sobre su salida.

Durante la ceremonia que se celebró en el Salón Blanco de Casa Rosada, se lo escuchó al presidente Javier Milei darle un mensaje claro a Adorni para el desafío que deberá enfrentar: “Con todo, eh”. El flamante ministro coordinador protagonizó una de las juras con mayor asistencia de la gestión, que incluyó la presencia del plantel completo del Gabinete y de sus familiares y amigos.

En primera fila, a la izquierda de la mesa en la que habitualmente el mandatario toma el juramento, se ubicó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el canciller Pablo Quirno, y los ministros Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). En el ala derecha, visiblemente emocionada, su esposa Betina Angeletti y sus dos hijos siguieron el breve acto. A sus laterales también estaban presentes su hermano y legislador bonaerense, Francisco Adorni junto a su madre Silvia, y Norberto Horacio Milei y Alicia Lujan Lucich, los padres de los Milei.

De traje oscuro y corbata negra, Manuel Adorni se comprometió ante el mandatario, al que se lo vio a gusto con la actividad, “por Dios, por la Patria y los Santos Evangelios” a garantizar “lealtad a la Constitución Nacional”.

Si bien la ceremonia formal duró solo cuatro minutos, el funcionario dedicó casi 30 minutos a saludar y fotografiarse con todos los presentes. Equipos, diputados libertarios, ministros y personalidades del espacio hacían fila para felicitar al hasta hoy legislador electo.

Ubicados en las sillas de terciopelo rojas del Salón Blanco escuchaban atentamente los ministros Sandra Pettovello (Capital Humano), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Mario Lugones (Salud). El único ausente con aviso fue Mariano Cúneo Libarona (Justicia), quien tenía programada una intervención quirúrgica.

La jura nucleó además al asesor presidencia, Santiago Caputo, de los últimos en saludarlo, pero quien lo felicitó con un prolongado abrazo, y al armador del interior, Eduardo “Lule” Menem, de los primeros en retirarse. En la previa a la llegada de Adorni al salón, el consultor se saludó con la menor de los Milei y compartieron algunas palabras entre risas. “¿Qué hacés, mucho sol?”, bromeó la funcionaria en referencia a los anteojos de sol que llevaba el asesor, a quien luego abrazó.

Mientras los ojos de los presentes seguían al flamante ministro coordinador, que recibía la felicitación de los presentes, el mandatario aprovechó para acercarse uno a uno a los miembros de su Gabinete y replicar la peculiar gestualidad con Luis Petri. Tras felicitar a su flamante funcionario, se retiró a su despacho dado que esta tarde partirá a Estados Unidos, en su viaje número 14, para asistir al America Business Forum.

En la previa a la firma, se escuchó como los asistentes coreaban el apellido de Adorni y aplaudían su designación. Entre los más activos se los vio a los legisladores Lilia Lemoine y Sergio “Tronco” Figliuolo, que se encontraban en Casa Rosada por la convocatoria del mandatario a los legisladores del espacio y del PRO.

Asimismo, resaltó la presencia del titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino; de varios productos de televisión; del dibujante Cristian Dzwonik, más conocido como “Nik Gaturro” y del reconocido doctor Claudio Zin.

Al término, el flamante jefe de Gabinete se recluyó en sus oficinas, todavía de la Vocería Presidencial, con su familia junto a los que compartió un café. En plena mudanza, Adorni desembarcará en el despacho que ocupó Francos hasta el viernes en los próximos días. “Primero estamos prendiendo inciensos en las oficinas”, bromeó un integrante de su equipo.

Con los cambios, el Poder Ejecutivo busca “impulsar” la Jefatura de Gabinete, según confiaron fuentes oficiales, y aceitar la coordinación entre las carteras. Los próximos movimientos del flamante ministro coordinador apuntarán a ordenar su nuevo equipo de trabajo que le permita asumir sin mayores sobresaltos.