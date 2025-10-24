Milei: «Estamos aniquilando la inflación, no desperdicien esta oportunidad»

El presidente Javier Milei cerró campaña en Rosario y convocó a los argentinos a acompañar a LLA este domingo. «Tenemos la posibilidad de cambiarle la cara al Congreso y avanzar con las reformas que la Argentina necesita», señaló .

«En 2023, todos los argentinos dijeron basta», señaló, y sostuvo: «Dije que iba a enfrentar a los problemas de raíz, y por eso lo hice de espaldas al Congreso, porque había que dar un cambio de 180 grados y lo hicimos».

«Cuando la máquina venía a todo vapor pusieron en marcha la máquina de impedir», cuestionó. De todas formas, expresó que «a pesar de eso, y de un Congreso destituyente, hoy llegamos a las elecciones de pie y a partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina».

Dijo que «necesitamos tener un Congreso más sólido para poder continuar en el camino del equilibrio fiscal, para continuar con la estabilidad financiera, en la lucha contra la inflación y terminar de una vez por todas con el narcotráfico y el delito en Argentina», y aseguró que «para mitad del año que viene la inflación va a ser un mal recuerdo de la Argentina».

Reconoció que la situación del país está «lejos de los objetivos» pero destacó que «bajar la inflación, bajar la pobreza, bajar la indigencia nos muestra que vamos por el camino correcto». «Por eso les pido, que el domingo nos sigan acompañando», manifestó. «Es difícil revertir en 20 meses 100 años de decadencia» y llamó a «defender el camino recorrido», afirmó.

«Siempre es difícil ir por el camino correcto, si no lo hubieran hecho otros en los últimos 100 años. Somos nosotros los que lo estamos haciendo. Por eso, el Estado es el que se resiste. Pero de nuestro lado están los argentinos de bien y les vamos a ganar en las urnas», dijo, y sostuvo que «crecer demanda trabajo».

«Durante décadas, vivimos un modelo que se dedicó en robarle el futuro a los jóvenes, la mayoría no sabe lo que es vivir un país sin inflación y nosotros estamos aniquilando la inflación. La mayoría de ustedes creció viendo como los políticos prometían y nunca conseguían nada, sin embargo nosotros en 20 meses hemos logrado cumplir todas las promesas de campaña. La mayoría creció pensando que así como estaba argentina era imposible tener sueños, hoy de la mano de La Libertad Avanza y sus aliados, hoy en la Argentina hay esperanza», expresó.

«Necesito que ustedes nos elijan y nos sigan acompañando en las urnas. Tienen que tener conciencia que si no eligen ustedes, otros van a elegir por ustedes. No desperdicien esta oportunidad», completó.