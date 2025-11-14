Milei, en Corrientes: «estamos fuertemente comprometidos»

El presidente Javier Milei visitó Corrientes para cerrar el 12° Congreso de Economía Regional organizado por el Club de la Libertad. Se refirió a la inflación y celebró el acuerdo comercio con Estados Unidos. «Acaba de firmarse el acuerdo de comercio bilateral con Estados Unidos», expresó, y destacó: «Como verán, estamos fuertemente comprometidos con hacer grande a Argentina nuevamente» .

Ante la presencia de la vicegobernadora y senadora electa de Chaco, Silvana Schneider, y bajo el lema «Los desafíos del crecimiento económico», Milei señaló: «La clave es acumular capital en términos per cápita. Eso se logra en la medida que uno hace inversiones y que esas inversiones a la vez le ganen al crecimiento de la población. Para que inviertan, lo primero que tiene que pasar es que se respeten los derechos de propiedad». En un futuro cercano, dijo que anticipó que «Argentina se va a capitalizar fuertemente».

«Argentina tiene chances importantes de abastecer al mundo en sus dos máximas preocupaciones: la de energía y de alimentos. Están dadas las condiciones para que el país entre en un nuevo siglo de oro, que dejemos la barbarie populista y nos volvamos a convertir en la primera potencia mundial», indicó.

Se refirió a la ley de Glaciares que impulsa el Gobierno, que busca que cada provincia pueda «terminar el perímetro a partir del cual se puede hacer actividades mineras» en los glaciares.

«Los ambientalistas prefieren que uno se muera de hambre antes que tocar algo. Esta ley es para devolverle el federalismo a las provincias y que cada una determine cuál es la zona periglaciar. Eso será muy importante para la economía. La idea original es del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. Y que de una vez por todas nos pongamos a aprovechar nuestros recursos naturales», resaltó.

Habló de la importancia de que se trate en las sesiones extraordinarias en el Congreso el proyecto para «sacar los dólares del colchón» y adelantó que Casa Rosada enviará otro paquete de reformas tributarias.

Además, realtó la necesidad de avanzar con la reforma laboral. «Esto permitiría aumentar la productividad de las provincias», afirmó, y remarcó que también es fundamental para «corregir los problemas que tenemos», al señalar que el 50% del mercado de trabajo argentino está en la informalidad. «No se puede decir que se pierden derechos. No hay que dejarse psicopatear», sostuvo.

Sobre la reforma del Código Penal, como tercer elemento que se debatirá durante las sesiones extraordinarias, aseguró que van a «continuar siendo el gobierno más reformista de la historia argentina».