Milei defendió el despido del titular de la Anses: “La agenda la determino yo, no un funcionario de segundo orden”

El presidente Javier Milei confirmó que el despido de Mariano de los Heros como titular de ANSES obedeció a las referencias realizadas por el ahora ex funcionario respecto de la posibilidad de una reforma en el sistema previsional.

“La agenda política la fijo yo, no un funcionario de segundo orden”, dijo el jefe de Estado y enfatizó que de los Heros “voló por los aires, como corresponde”.

El mandatario se refirió al último movimiento en un área de primera línea del Gobierno nacional durante un diálogo telefónico con Radio Rivadavia. “Lo eché porque no tenía por qué hablar de un tema que no está en agenda. ¿A titulo de qué?“, se preguntó en forma retórica el presidente, con su estilo, sin ocultar su malestar.

“La agenda política la determino yo, no un funcionario de segundo orden”, insistió y luego se explayó en los fundamentos de la decisión.

“La reforma previsional no puede pensarse si antes no se arregla la cuestión laboral. Tengo el 40% del segmento de la mano de obra en el sector informal. Es un disparate, primero tengo que corregir los desequilibrios que nos dejó el kirchnerismo cuando nos robaron las jubilaciones”, explicó Milei.

La salida de Mariano de los Heros se conoció este lunes 10 de febrero, pasadas las 14 horas, y fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de la red social X. En su reemplazo asumirá Fernando Bearzi, quien hasta hoy se desempeñaba como titular del Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, en los hechos un virtual número dos del organismo que ahora quedará al frente.

De los Heros había afirmado, en una entrevista con el canal de noticias TN, que “el que no llega a los 30 años de aportes, no tiene derecho a la jubilación” y había manifestado como cierta la posibilidad de incluir en un hipotético proyecto de reforma la creación de una Prestación de Retiro Proporcional. El presidente no toleró esas afirmaciones. “Voló por los aires, como corresponde”, dijo el jefe de Estado.

Durante la conversación de esta tarde con los periodistas de Radio Rivadavia, Cristina Pérez y Jonatan Viale, el presidente Milei también fue escueto pero lapidario con el ex ministro de economía de la nación, Domingo Cavallo, quien días atrás escribió un artículo en su blog en el que incluyó elogios y críticas a la política económica actual. Las críticas de Cavallo apuntaron hacia la política monetaria, advirtiendo sobre el atraso en el tipo de cambio entre el peso y el dólar. Milei fue tajante: “Cavallo es un impresentable”, sentenció.

Luego el libertario explicó el porqué de ese calificativo: “Durante la convertibilidad defendía un tipo de cambio, equivalente de hoy, de 700 pesos. Y el programa que estamos llevando a cabo nosotros es muy superior al de la convertibilidad y además nosotros tenemos equilibrio fiscal, cosa que Cavallo no tenía, por lo tanto el tipo de cambio de la convertibilidad es muy alto respecto de lo que nosotros estamos gestando en materia macroeconómica”.

Luego amplió sus fundamentos: “No sólo porque la Ley Bases más el DNU representan una reforma ocho veces más grande que la que se hizo durante el gobierno de Menem, además sumamos 900 desregulaciones, con lo cuál a los efectos prácticos es equivalente a 1700 reformas estructurales. Además no hemos expropiado como hizo el Plan Bonex, no hemos hecho controles de precios, no hemos fijado el tipo de cambio, no hemos tenido una hiperinflación previa y hemos reconstruido tarifas aún en el propio programa, con lo cuál la superioridad de este programa es infinitamente más grande que el de la convertibilidad”, remarcó el presidente.

Horas antes, en ese marco, el presidente también había determinado la salida de la hija del ex ministro, Sonia Cavallo,de su cargo como embajadora argentina ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

“Sonia escribió con su papá, y el papá está todo el tiempo torpedeando el programa económico, no se puede estar en la misa y en la procesión”, dijo Milei en la entrevista. Del mismo modo, fue el vocero Adorni quien anunció la salida de Sonia Cavallo en el puesto.

Por otro lado, el Presidente desechó cualquier chance de un salto cambiario. “No vamos a devaluar, de hecho la moneda en Argentina se tiene que apreciar por varias condiciones, en primer lugar porque Argentina no sólo que no emite pesos, si no que absorbe 6% de la base monetaria por mes con el superávit fiscal, esto quiere decir que si yo lo extrapolo linealmente en el año podemos quitar el 72% de los pesos que están en la calle, por lo tanto no hay combustible que haga subir el precio del dólar”.

Y amplió: “el año pasado compramos 5 mil millones de dólares de más respecto de lo que era la regla de emisión cero, más los 5 mil millones de dólares que vamos a estar acumulando como consecuencia de la baja transitoria de retenciones, más pongan el número que quieran sobre el acuerdo con el FMI, el mercado dice 10 mil millones, quiere decir que tenemos una pared de 20 mil millones de dólares para enfrentar lo que el mercado quiera”.