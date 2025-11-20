Milei condecoró a Andrea Bocelli en la Casa Rosada

El presidente Javier Milei condecoró al cantante italiano Andrea Bocelli con la Orden de Mayo al Merito en el grado de Comendador por su contribución a la música .

«Vivo este momento como si fuera un sueño», señaló. «Nunca me imaginé que un día llegaría a recibir un reconocimiento como este. Quiero agradecerles a todos desde lo profundo de mi corazón. Espero volver pronto», indicó el cantante.

El músico italiano interpretó en el piano un fragmento musical del tango «Por una cabeza» y luego cantó el bolero «Bésame mucho». Además, en el despacho presidencial le reconoció a Milei: «Pertenezco a una familia totalmente liberal y cristiana».

Bocelli cerró anoche su paso por Buenos Aires con dos conciertos a sala llena en el Teatro Colón y ante miles de espectadores en el Hipódromo de San Isidro.