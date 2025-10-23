Milei cierra la campaña en Rosario con todo el Gabinete y busca impulsar a su candidato para ganar Santa Fe

El presidente Javier Milei encabezará este jueves a las 19 el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza en la ciudad santafesina de Rosario, acompañado por la plana mayor de su Gabinete y los 24 cabezas de lista de cada distrito del país.

El acto busca reforzar la presencia del oficialismo en Santa Fe y contará con la llegada de militantes en micros desde distintos puntos del país, con fuerte presencia de colectivos provenientes de CABA y PBA, además de otras provincias del interior. La organización prevé una asistencia masiva y la participación de influencers libertarios, integrantes de organizaciones militantes como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura, la juventud del partido de La Libertad Avanza y otros espacios aliados.

La ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad, Patricia Bullrich, figura entre los oradores previos al discurso central de Milei. El evento también servirá para impulsar la candidatura de Agustín Pellegrini como diputado nacional por Santa Fe.

Y es que en un principio el acto de cierre iba a realizarse en la ciudad de Córdoba, pero esto fue cambiando con el paso de las semanas. Milei había hecho su primera aparición de campaña en ese distrito y consideraban que iba a ser una reiteración hacer lo mismo para este jueves. En rigor, el libertario había elegido a esa provincia como su último destino rumbo al balotaje del 2023. Los libertarios son pesimistas respecto a Córdoba. “Creemos que podríamos estar casi 10 puntos abajo respecto al primero”, comentó una figura al tanto de las mediciones libertarias.

El escenario es distinto para la provincia de Santa Fe. La armadora karinista Romina Diez eligió a su mano derecha y joven militante Agustín Pellegrini como cabeza de lista, una apuesta que en un comienzo había sido cuestionada, pero que ahora parece haber tomado otro matiz: consideran que están empatando con la candidata del peronismo-kirchnerista de Fuerza Patria, Caren Tepp.

“Si le damos un impulso más y lo seguimos asociando al sello y a la figura de Milei tenemos posibilidades de ganar”, marcan en el partido nacional. La expectativa de los estrategas de LLA es que el partido violeta performe mejor en el “interior” de la provincia, al contrario de lo que podría pasar en Rosario, una ciudad que tiene un alto sentimiento antimileista. Fue por eso que Milei incursionó al comienzo de la campaña en la ciudad de Santa Fe, donde las mediciones son mejores para los libertarios.

Aunque el discurso presidencial aún no está definido, se anticipa que Milei insistirá en un mensaje de esperanza y en la importancia de que “el esfuerzo valga la pena”, además de reiterar que nunca prometió “que iba a ser fácil”. El oficialismo mantendrá hasta el final la estrategia de polarización con el kirchnerismo, que espera un gesto de unidad entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof antes de los comicios.

Diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales de Rosario convocaron a una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no grata”, con punto de encuentro en la plaza de la Cooperación, ubicada en Mitre y Tucumán, a pocos metros del lugar del evento. La movilización es impulsada por la CTA Rosario y cuenta con el respaldo de agrupaciones estudiantiles y sindicales.

Esta será la última aparición de Milei en campaña. Mañana tiene previsto mantener una reunión con el CEO del banco estadounidense JPMorgan, Jamie Dimon; lo cual configuraría una importante postal para los mercados antes de las elecciones nacionales.

El dia de la elección Milei permanecerá en la Quinta de Olivos, salvo para el momento de emitir el sufragio en su habitual establecimiento electoral del barrio porteño de Almagro. Aguardará la primera hora post-cierre de los comicios en la residencia presidencial, acompañado de su círculo íntimo y colaboradores clave del Gobierno Nacional. Luego se trasladará al Hotel Libertador, lugar donde se hicieron los búnkeres de la campaña porteña y todas las del 2023.

En ese mismo lugar, el 26 de octubre, el jefe de Estado convocará a sus principales colaboradores políticos para, con los resultados de los comicios ya sobre la mesa, diagramar la nueva estructura del Poder Ejecutivo.

Del cónclave participarían la secretaria general, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -a pesar de que es uno de los funcionarios que están en duda. El ministro coordinador tiene pensado el día de los comicios ir primero al centro de cómputos, que estará instalado en la sede del Correo Argentino, ubicada en la calle Brandsen al 2070, en el barrio porteño de Barracas, para supervisar el recuento y la transmisión de los votos.

Una vez finalizada esa tarea, y luego de que el titular de la cartera de Interior, Lisandro Catalán, informe las primeras novedades, ambos se trasladarán al Hotel Libertador para esperar el escrutinio provisorio.