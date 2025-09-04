Milei cerró la campaña con acusaciones a la oposición y respaldo a su hermana

El cierre de campaña de Javier Milei y La Libertad Avanza tiene lugar este jueves en el Club Villa Ángela de Moreno, un distrito históricamente gobernado por el peronismo. El evento, esperado por militantes y vecinos, se desarrolla en un clima de tensión tras las amenazas de algunos dirigentes locales y una advertencia formal del ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, quien alertó sobre graves riesgos para la jornada.

Para garantizar la seguridad, se desplegó un operativo de máxima rigurosidad que incluyó fuerzas federales y la presencia de la Casa Militar. El objetivo principal fue evitar incidentes similares a los ocurridos semanas atrás en Lomas de Zamora, que dejaron un sabor amargo en la previa de las elecciones.

Este acto no se da en un contexto sencillo. Los recientes escándalos por los audios de corrupción que involucran al círculo íntimo del Presidente agregaron un condimento extra de incertidumbre y preocupación. Todo esto, a tan solo días de una elección clave en la provincia de Buenos Aires, donde la atención de propios y ajenos está puesta en cada movimiento.

Un dato que resalta es la presencia de carros blindados de Gendarmería apostados sobre la Ruta 23, una de las arterias principales de la zona, una imagen poco habitual que refleja la alta tensión con la que se vive este cierre de campaña.

El presidente subió al escenario minutos antes de las 20 y comenzó el acto saludando a Sebastián Parejas, luego, se refirió a su hermana: «Quiero agradecer al jefe, a Karina Milei» y aseguró que sufrió operetas. Envalentonado, el presidente apuntó contra la oposición: «Están todos sucios, te quieren llevar al barro, todos tienen conciencia de lo que nos están haciendo. Están desesperados y proceden a la intimidación física: en Lomas de Zamora me tiraron un adoquín, podrían haber matado a cualquiera pero esto para ellos se trata de poder y a este kirchnerismo inmundo no le importa cargarse vidas humanas, ellos ya se cargaron con la vida del fiscal Nisman».

Luego se refirió a las elecciones del domingo: «Vaya que están asustados y el domingo les vamos a pintar la provincia de violeta». Estamos en una situación de empate técnico, un par de votos aquí o allá pueden definir la elección hoy más que nunca el voto de un individuo puede ser decisivo. Al kirchnerismo esto lo aterra, por eso el día de la elección van a redoblar sus prácticas mafiosas.