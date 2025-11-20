Milei aseguró que no va a detener su «vocación reformista» y buscará que el Congreso apruebe las reformas

El presidente Javier Milei realizó una presentación en la Corporación América, en donde recordó el balotaje del 2023, analizó la victoria en las elecciones legislativas y ratificó el rumbo de su gestión .

«Los argentinos eligieron al primer presidente liberal libertario de la historia, no solo de Argentina sino del mundo», dijo, sobre el balotaje que lo consagró como jefe de Estado el 19 de noviembre de 2023, día en el que venció al entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Sostuvo que en el 2023 «la Argentina estaba al borde del precipicio y la sociedad pedía un cambio de fondo».

Sobre la actualidad de su gestión, Milei afirmó que las últimas elecciones fueron «una prueba de fuego al Gobierno más reformista de la historia», aunque adelantó que no bajarán el ritmo y «todavía quedan 600 mil decretos» por salir. «Mas que nunca necesitamos de empresarios y de los actores del sector privado», dijo.

«No vamos a calmar nuestra vocación reformista; abróchense los cinturones», sostuvo el mandatario. «Ningún argentino vivo experimentó algo similar a lo que vamos a vivir en los próximos años, no solo desde lo económico, sino que en lo político», sostuvo.

«Vamos a emprender el desafío de aprobar el Presupuesto 2026 y sacar las reformas en materia tributaria, laboral y de seguridad», afirmó Milei. Según estima, sus reformas implicaría «duplicar el PBI cada siete años nada más».