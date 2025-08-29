Milei afirmó que el caso Spagnuolo es «una opereta de la política más rancia»

El presidente Javier Milei aseguró este jueves que el caso de los audios de Diego Spagnuolo es «una opereta de la política más rancia», y que lamenta «que los jueces pierdan tiempo con esta jugarretas».

Fue durante su exposición ante empresarios, en el Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Además, habló también acerca del ataque que sufrió el miércoles, en Lomas de Zamora, durante una actividad de campaña: «No nos vamos a dejar amedrentar con acciones cobardes», dijo.

Por otra parte, el presidente defendió los resultados de su programa económico y le advirtió a la oposición: «Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar».

«OPERETA DE LA POLÍTICA MÁS RANCIA»

Acerca de la causa de las presuntas coimas en la ANDIS, Milei expresó: «Lamentamos que los jueces pierdan tiempo con jugarretas de la política más rancia en lugar de dedicarse a perseguir el crimen».

«La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira», afirmó, y agregó: «Nos encontramos a disposición y esperamos que todo se aclare tan pronto como sea posible».

En esa misa línea, el presidente señaló: «Cuando lanzamos la campaña inventaron salvajadas de venta de órganos y que permitiríamos que los chicos compren armas por Internet. Este tipo de acciones refleja de manera fidedigna el comportamiento de la casta, manifestado en una nueva embestida por frenar el proceso de cambio que el país está atravesando».

«Como la gente votó a un gobierno que vino a terminar con todos sus curros y privilegios, su respuesta es generar pánico y caos en la gente, infiltrarse, difamar, cualquier maniobra que entorpezca el cambio que llevamos adelante», manifestó Milei.

Por último, remarcó: «Cuando nos metimos a la política, sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al círculo rojo se dedicarían a difamarnos, calumniarnos e injuriarnos».

Por otro lado, el presidente Milei acpuntó contra el kirchnerismo por el ataque en Lomas de Zamora, y advirtió: «La gente no mastica vidrio ni nos vamos a dejar amedrentar con estas acciones cobardes. En todo caso nos envalentonan, porque significa que tienen miedo, están desesperados».

«Dejan en claro, una vez más, que no vienen por mí, sino que vienen por la libertad de todos los argentinos. Yo tan solo me puse en el camino. El próximo 7 de septiembre los bonaerenses les pondrán fin al régimen de mentiras, violencia, corrupción y extorsión del kirchnerismo. Es ahora más que nunca que tenemos que decir ‘Kirchnerismo nunca más’», lanzó.

«El 7 de septiembre el kirchnerismo hará fraude, campaña negativa, va a hacer todo, van a quemar las naves. Es un a todo o nada, tiran todo en esta elección porque esto es un techo para ellos», afirmó, y cerró: «Si nosotros llegamos a hacer una buena elección o le ganamos por un voto, habremos puesto el último clavo al cajón del kirchnerismo, por eso están tan nerviosos».

Por otra parte, el presidente Milei destacó los resultados de su plan económico, al plantear: «Nuestro sendero es claro. Hoy cumplimos con haber eliminado el Impuesto País y también levantamos el cepo cambiario. Estamos avanzando tan rápido como podemos en eliminar las retenciones. El orden es: bajar impuestos, flexibilizar el mercado laboral, y abrir la economía. Para mitad del año que viene, la inflación habrá sido historia».

Asimismo, volvió a respaldar al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo: «Vaya si hay méritos para considerar que ‘Toto’ es el mejor ministro de Economía de la historia argentina: los 123 años anteriores siempre hubo déficit fiscal, y nosotros logramos en un solo mes lo que no logró hacer nadie en 123 años, por lo tanto, lo que quieran hacer los degenerados fiscales en tres meses no me importa nada».

«No vamos a negociar el superávit con ningún degenerado fiscal», afirmó, y finalizó: «Si planean empecinarse en aumentar el gasto de forma negligente, vamos a vetar cada cosa que inventen. Si no logramos sostener los vetos, los vamos a judicializar, y si no los podemos judicializar, vamos a recortar el gasto en otro lado».