Milei advirtió sobre la posibilidad de una “pequeña pausa” en la actividad económica y culpó al “partido del Estado”

En la Bolsa de Comercio de Córdoba, Javier Milei expuso ante referentes empresariales sobre la situación y las perspectivas del país bajo su mandato, con especial énfasis en los factores que —a su juicio— definen el ritmo del crecimiento económico de Argentina. Las palabras del jefe de Estado se centraron en los indicadores recientes de la economía y en la influencia de la estructura política sobre los tiempos de recuperación.

Durante su intervención, Milei describió el marco general con una afirmación sobre el estado de los principales motores económicos. “Por lo tanto, los que key value drivers para que Argentina pueda crecer están a toda marcha, están a toda máquina.” Este señalamiento se integró al cierre conceptual de un recorrido por los títulos más sobresalientes de la coyuntura financiera, desde los movimientos de los activos soberanos hasta los esfuerzos por estabilizar la macroeconomía.

El mandatario no omitió la incidencia de los factores institucionales y la resistencia que, desde su perspectiva, proviene de sectores ligados a lo que denominó el “partido del Estado”. Allí ubicó el principal factor de incertidumbre que podría afectar el ritmo de la expansión esperada. En su análisis de la coyuntura y al mencionar el peso de la inestabilidad, Milei planteó: “Probablemente tengamos una pequeña pausa como consecuencia de la volatilidad que está creando el partido del Estado; pero no tengan duda que, si el 26 de octubre pintamos a la Argentina de violeta, vamos a iniciar el camino a la Tierra Prometida y Argentina va a ser grande nuevamente.”

Con esa alusión directa al papel de la política en la economía, el presidente vinculó el desempeño futuro a los escenarios de gobernabilidad y apoyo institucional. La frase elegida, ubicada en el tramo final de su exposición, articuló la expectativa de que los “fundamentos” y los llamados “key value drivers” lograrán sostenerse a pesar de eventuales sobresaltos derivados de la coyuntura política doméstica.

La mención del “26 de octubre” cobró centralidad en el mensaje presidencial. Ese día, interpretado como un hito político, fue presentado como punto de inflexión que determinará la velocidad y la profundidad de los cambios. El mandatario usó la imagen de “pintar a la Argentina de violeta” para vincular el rumbo electoral con las posibilidades de continuar la agenda de reformas y abrir, en sus términos, el “camino a la Tierra Prometida”.

Durante el encuentro, Milei recurrió a términos técnicos al referirse a factores como el crecimiento potencial, el rol de los drivers económicos y la influencia de la volatilidad institucional. El concepto de “pequeña pausa” no surgió asociado a ninguna variable internacional ni a indicadores financieros específicos, sino directamente al efecto que, según el presidente, generan los actores internos en resistencia a los nuevos lineamientos oficiales.

A diferencia de otras exposiciones, el jefe de Estado acotó el diagnóstico coyuntural a la interacción entre los fundamentos económicos, los incentivos de inversión y las condiciones políticas internas. El mensaje tampoco se centró en cifras o balances particulares, sino en el marco general y en la orientación sobre la continuidad del sendero de reformas propuesto por el ejecutivo.

La elección de términos como “a toda marcha, a toda máquina” se inscribió en la voluntad de transmitir certeza sobre la fortaleza del actual proceso, al tiempo que el reconocimiento de que podría existir “una pequeña pausa” actuó como un reconocimiento explícito de los desafíos que emergen desde “el partido del Estado”.

Frente a los referentes empresariales de Córdoba y del interior del país, Milei reiteró el foco en la dimensión política y enfatizó la importancia de las próximas instancias electorales como referencia directa para la economía. El mandatario ensambló el concepto de crecimiento potencial con la necesidad de una alineación institucional y social que permita sostener el avance de la agenda propuesta por su administración.