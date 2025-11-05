Milagro en el campo: una mujer sobrevivió al ataque de una yarará de la cruz

Una mujer de 38 años fue hospitalizada de urgencia en la localidad correntina de Goya luego de ser mordida por una yarará de la cruz. Gracias a la rápida intervención del servicio de emergencias, recibió tratamiento antiofídico y se encuentra fuera de peligro.

El episodio ocurrió en la noche del martes, en la zona rural conocida como la Tercera Sección del Bajo Goya. Tras el ataque del ofidio, los vecinos alertaron al sistema de emergencias, que trasladó a la víctima al Hospital Zonal de la localidad. Allí, el equipo médico le aplicó cuatro dosis de suero antiofídico provisto por el Serpentario local.

Según informaron fuentes hospitalarias, la paciente evolucionó favorablemente y permanece bajo observación, a la espera del alta médica en las próximas horas.