El atraco fue perpetrado en la madrugada de este jueves. Mientras una familia dormía, delincuentes ingresaron a su vivienda y sustrajeron dinero, joyas y gran cantidad de elementos. Ocurrió en el Barrio Ginés Benítez, de Sáenz Peña.

La Policía informó a Periodismo365 que una ama de casa de 44 años de edad domiciliada en el Barrio Ginés Benítez de nuestra ciudad, denunció en Comisaría 4º que esta madrugada se encontraba descansando en su domicilio con su grupo familiar, cuando delincuentes sin ejercer violencia alguna en la vivienda, sacaron la traba de la ventana del frente y luego ingresaron a su casa sustrayéndole 1 garrafa 10 de kg., color verde, 1 equipo de música marca Baikel, color negro, 1 bomba de agua de ½ HP, color verde, 1 secarropa, color blanco tapa celeste, 3 celulares, uno de marca Motorola, no recuerda modelo, color negro, el segundo marca Motorola C Plus, color negro, y el tercero un LG, modelo Alcatel OT 208, color gris con sus respectivos cargadores. Los malvivientes también le robaron una caja que contenía joyas y la suma de 7.000 pesos discriminados en monedas y billetes. Se dio intervención a la División Investigaciones.

