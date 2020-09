Messi se queda en el Barcelona

El delantero dialogó con Goal, vestido con bermuda y ojotas, motrandose relajado y tranquilo, tras ponerle fin al escándalo que duró más de diez días, y que tuvo su origen cuando Messi comunicó su deseo de dejar el club culé, pero desde la dirigencia se mostraron inflexibles ante una posible salida del delantero y amenazaron con iniciar acciones legales contra el jugador y el club que lo contrate, algo que el rosarino quería evitar.

Las frases más destacadas de la entrevista

“Voy a seguir en el club porque el presidente me dijo que la única manera de marcharme era pagar la cláusula de 700 millones. Y que luego había otra manera, que era ir a juicio. Yo no iría a juicio contra el Barça no iría nunca porque es el club que amo, que me dio todo desde que llegué. Es el club de mi vida, tengo hecha aquí mi vida”.

“El Barça me dio todo y yo le di todo, jamás se me pasó por la cabeza llevar al Barça a juicio”, expresó Messi.