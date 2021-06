Sáenz Peña: Merendero del predio de Veteranos, solicitan ayuda para seguir trabajando

Sáenz Peña.- Gabriela Barreto, una de las encargadas del merendero del predio de la Asociación de Fútbol de Veteranos de Sáenz Peña, informó a este medio que resulta urgente la atención de las familias que necesitan un plato de comida.

En contacto con este medio Gabriela, señaló: “La verdad hoy estamos pasando una necesidad muy grande, este merendero asiste a más de 80 familias, que hoy por la pandemia y las restricciones no están siendo asistidas. Hace 2 años que por ejemplo los concejales de Sáenz Peña, no visitan el merendero o se interiorizan de las necesidades que tenemos, pedimos a los funcionarios que se acerquen a ver nuestras necesidades, necesitamos ayuda y si no fuera por la Municipalidad que nos ayuda con mercaderías y gente que en forma particular que nos ayuda, no podríamos seguir adelante.”

