Mercado de pases del fútbol argentino: altas, bajas y refuerzos

ALDOSIVI

Altas: Marcelo Meli (libre de Racing), Edwin Mosquera (DIM), Patricio Boolsen (libre de Racing), Tomás Martínez (libre) y Santiago Silva (libre).

Posibles refuerzos: Alexis Sabella y Jalil Elías (CASLA), Marcelo Miño (Rosario Central), Matías Pisano (Atromitos, Grecia).

Bajas: Gabriel Hauche (libre a Racing), Luciano Pocrnjic (libre) y Fabián Assmann (libre), Gastón Lodico, Emanuel Insúa, Malcom Braida, Lautaro Guzmán (finalizan sus préstamos), Fabricio Coloccini (se retiró) y Francisco Grahl (rescindió).

Terminan contrato y deben renovar: Emiliano Insúa, Federico Andrada y Gastón Gil Romero.

DT: Martín Palermo.

ARGENTINOS JUNIORS

Altas: Lucas Ambrogio (vuelve de su préstamo de Independiente Rivadavia) y Damian Batallini (volvió del préstamo en Atlético San Luis).

Bajas: Matías Romero (Banfield), Carlos Quintana (Patronato), Leandro Finochietto (a préstamo a Independiente Rivadavia), Jonatan Gómez (CSA de Brasil), Facundo Mater (Barracas Central), Jonathan Galván (sigue en Huracán), Nicolás Silva (Aucas de Ecuador), Emanuel Herrera y Diego Sosa.

Pueden irse: Kevin Mac Allister, Nicolás Reniero, Fausto Vera y Damián Batallini.

Terminan contrato y deben renovar: Gabriel Ávalos.

Deben volver y definir continuidad: Enzo Ybañez (Barracas Central), Francisco González Metilli (Tigre) y Francisco Ilarregui (Defensores de Belgrano).

DT: Gabriel Milito.

ARSENAL

Altas: Shayr Mohamed (libre), Sebastián Lomónaco (Godoy Cruz), Joaquín Ibáñez (libre) y William Machado (libre).

Bajas: Juan Andrada (debe volver a Godoy Cruz), Ramiro Balbuena (a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto), Emiliano Méndez, Lucas Albertengo, Emiliano Papa, Matías Belloso, Julián Navas, Nicolás Castro (Patronato), Nicolás Miracco, Ramiro Luna, Lucas Suárez, Gastón Benavidez, Brian Farioli, Jonathan Bottinelli, Bruno Sepúlveda, Alan Ruiz, Jorge Ortiz, Maximiliano Rogoski y Leonardo Marchi (libres). En tanto, se negocia con Platense por la continuidad de Gastón Suso.

Deben volver y definir continuidad: Facundo Pons (Quilmes), Ulises Abreliano (San Martín de Tucumán), Leonardo Marchi (Mitre de Santiago del Estero), Rodrigo Ramirez, Ramiro Balbuena, Horacio Igarzábal y Tomás Silva (Sol de Mayo).

Posible refuerzos: Sebastián Lomónaco y William Machado.

DT: Leonardo Madelón (reemplaza a Darío Espínola, interino).

ATLÉTICO TUCUMÁN

Altas: Ramiro Cristobal Calderón (Rentistas de Uruguay), Martín Garay (Estudiantes de Bs. As.) y Dante Nicolás Campisi (Sol de América de Paraguay).

Posibles refuerzos: Ayrton Costa (Independiente).

Bajas: Abel Bustos (libre), Cristian Erbes (libre), Franco Mussis (libre), Junior Benítez (libre), Santiago Vergini (libre) y Cristian Lucchetti.

Pueden Irse: Augusto Lotti.

Deben volver y definir continuidad: Jonás Romero (Agropecuario), Martín Peralta (Boca Unidos) y Tomás Cuello (RB Bragantino).

Debía volver y sigue a préstamo: Leandro Díaz (Estudiantes).

DT: Juan Manuel Azconzábal (nuevo, en reemplazo de Martín Anastacio, interino).

BANFIELD

Altas: Darío Cvitanich (Racing), Enrique Bologna (libre de River), Ian Escobar (Talleres), Luciano Abecasis (San José), Matías Romero (Argentinos), Juan Andrada (Godoy Cruz) y Alejandro Maciel (Talleres).

Posibles refuerzos: Óscar Ruiz (Bahía), Juan Andrada (Godoy Cruz), Carlos Quintana y Matías Romero (Argentinos), Alejandro Donatti y Jalil Elías (CASLA), Ian Escobar (Godoy Cruz) y Federico Fattori (Ferro).

Bajas: Gustavo Canto (rescindió), Facundo Altamirano (Patronato), Luciano Pons y Gonzalo Miceli (rescindió).

Pueden irse: Juan Manuel Cruz.

Termina contrato y deben renovar: Luciano Pons.

DT: Diego Dabove.

BARRACAS CENTRAL

Altas: Juan Ignacio Díaz (Estudiantes), Brian Calderara (Newell’s), Rodrigo Saracho (Quilmes), Facundo Mater (Almirante Brown), Jonathan Blanco (All Boys), Neri Bandiera, Nicolás Ferreyra (Rosario Central), Tomás Lecanda y Thomas Gutiérrez (Reserva de River).

Renovaron contrato: Dylan Glaby y Gonzalo Paz.

Terminan contrato y deben renovar: Matías Acuña, Luciano Romero, Carlos Arce, Lucas Colitto, Juan Manuel Vázquez, Germán Estigarribia, Enzo Ybañez, Facundo Stable y Gonzalo Rehak.

DT: Rodolfo De Paoli.

BOCA

Posibles refuerzos: Nicolás Figal, Dario Benedetto, Gabriel Ávalos, Ángel Romero, Facundo Farías, Roger Martínez, Edinson Cavani, Andrés Cubas, Agustín Canobbio, Lautaro Giannetti y Sergio Barreto.

Bajas: Edwin Cardona.

Pueden irse: Carlos Zambrano, Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Israel Escalante, Wanchope Ábila y Frank Fabra.

Deben volver y definir continuidad: Mateo Retegui (Rosario Central), Walter Bou (Defensa y Justicia), Gastón Ávila (Rosario Central), Brandon Cortés (U de Chile), Oscar Salomón (Central Córdoba), Lucas Brochero (Central Córdoba), Gastón Gerzel (Platense), Enzo Roldán (Unión), Tomás Fernández (Tigre), Luciano Giménez (Central Norte de Salta) y Ayrton Sánchez (Central Español de Uruguay).

DT: Sebastián Battaglia.

CENTRAL CÓRDOBA

Altas: Matías Ruiz Díaz (Guillermo Brown de Puerto Madryn), Francisco Grhal (Aldosivi) y Fabio Pereyra (Melgar), Deian Verón (Estudiantes).

Posibles refuerzos: Juan Cruz Kaprof (libre de Liga de Quito), Francisco Grahl (libre de Aldosivi), Fabio Pereyra (Melgar de Perú) y Gonzalo Ríos (Dep. Armenio).

Bajas: Leonardo Sequeira (a préstamo a Querétaro de México), Sebastián Ribas (debe volver a Lanús), Hernán López Muñoz (debe volver a River), Milton Giménez (vuelve a Atlanta), Oscar Salomón (vuelve a Boca), Federico Andueza (vuelve a Colonia), Juan González (vuelve a Chacarita), Juan Galeano, César Taborda (libre), Mier (vuelve a Ind, Santa Fe), Carlo Lattanzio (regresa a Estudiantes), Gonzalo Bettini (Sarmiento), Lucas Brochero (Boca).

Terminan contrato y deben renovar: Andrés Mehring, Alejandro Maciel, Dixon Rentería, y Lucas Brochero.

DT: Sergio Rondina.

COLÓN

Altas: Luis Miguel Rodríguez (Gimnasia) y Tomás Chancalay (volvió del préstamo en Racing).

Posibles refuerzos: Ramón Ábila (Boca/DC United), Jeison Medina (Shamal de Qatar), Sebastián Sosa Sánchez (libre), Cristian Vega (Central Córdoba) y Mariano Bíttolo (Newell’s).

Bajas: Wilson Morelo (libre a Independiente Santa Fe de Colombia), Yeiler Goez (libre), Alexis Castro (debe volver a San Lorenzo), Facundo Mura (Racing), Gonzalo Piovi (vuelve a Racing) y Eduardo Domínguez.

Deben volver: Brian Farioli (Arsenal) y Brian Fernández (Ferro).

DT: Julio Falcioni.

DEFENSA Y JUSTICIA

Altas: Hernán Zuliani (libre), Tomás Galván (a préstamo de River), Miguel Merentiel (le compran el pase), Brahian Cuello y Agustín Favre (libres), Gabriel Alanis (Godoy Cruz), Agustín Fontana (River) y Lucas Albertengo (libre).

Posibles refuerzos: Renovar préstamos de Bou (Boca) y Colombo (Estudiantes).

Bajas: Lucas Barrios (libre), Valentín Larralde, Juan Miritello, David Martínez, Tomás Martínez y Marcos Ledesma (Platense), Enzo Coacci (Estudiantes BA), Tomás Ortiz (Cobreloa de Chile) y Juan Villagra (San Martín SJ).

Pueden irse: Matías Rodríguez, Adonis Frías, Gabriel Hachen, Carlos Rotondi y Marcos Ledesma.

DT: Sebastián Beccacece.

ESTUDIANTES

Altas: Mauro Boselli (libre de Cerro Porteño), Hernán Toledo (Maldonado) y Emmanuel Mas (Orlando City).

Posibles refuerzos: Rodrigo Aliendro (Colón), Emanuel Brítez (Unión), Guillermo Burdisso (libre de Lanús), Franco Díaz (Temperley) y Matías Tissera (Platense).

Bajas: Fernando Tobio (libre), Facundo Mura (Racing), Jaime Ayoví (Ind. del Valle), Nicolás Pasquini (regresó a Lanús), Pablo Sabbag (regresó a La Equidad), Franco Sivetti (Almagro) y Deian Verón (Central Córdoba).

Pueden irse: Fernando Zuqui (se debe definir con Boca la licitación para saber quién se queda con el pase) y Francisco Apaolaza.

Terminan contrato y deben renovar: Agustín Rogel, Juan Sánchez Miño.

Deben volver y definir continuidad: Daniel Sappa (Arsenal), Nazareno Colombo (Defensa y Justicia), Iván Gómez (Platense), Iván Erquiaga (Huracán), Carlo Lattanzio (Central Córdoba), Matías Ruiz Díaz (Guillermo Brown de Madryn), Andrés Ayala (Agropecuario), Gaspar Di Pizio (Barnechea de Chile), Juan Fuentes (U Católica de Chile) e Ignacio Poplawski (Fort Lauderdale de EE.UU.).

DT: Ricardo Zielinski.

GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA

Altas: Oscar Piris (Delfín de Ecuador).

Posibles refuerzos: Jorge Benítez (Deportes La Serena), Alejandro Donatti (San Lorenzo), Agustín Cardozo (Tigre), Wanchope Abila (Boca), Ramón Sosa (Olimpia), y Milton Giménez (Central Córdoba)

Bajas: Lucas Licht (libre), Matías Pérez García (libre), a Sebastián Cocimano (Almagro), Agustín Bolivar (Almagro) y Luis Miguel Rodríguez (Colón).

Pueden irse: Emmanuel Cecchini y Johan Carbonero.

Terminan contrato y deben renovar: Maximiliano Coronel, Leonardo Morales y Matías Pérez García.

Deben volver y definir continuidad: Agustín Bolívar (Atlanta).

DT: Néstor Gorosito.

GODOY CRUZ

Altas: Juan de Dios Pintado (préstamo de Juventud Las Piedras), Tomás Castro Ponce (préstamo de River), Elías López (préstamo de River) y Kalazan Suárez (Real Cartagena).

Posibles refuerzos: Franco Petroli (River), Thomas Gutiérrez (River) y Federico Girotti (River), Elías López (renovaría préstamo). Además, sumaría a Tomás Castro Ponce, otro juvenil de River.

Bajas: Nelson Ibáñez (retiro), Nicolás Sánchez (retiro), Cristian Colman (libre), Sebastian Lomónaco (libre) y Jeison Chalá (libre).

Pueden irse: Juan Espínola, Gonzalo Abrego, Ezequiel Bullaude, Martín Ojeda, Guillermo Pereyra, Augusto Aguirre, Leonel González e Ian Escobar.

Termina contrato y deben renovar: Damián Pérez.

Debe volver y definir continuidad: Juan Andrada (Arsenal).

Debía volver y fue cedido nuevamente: Zaid Romero (Villa Dálmine/Liga de Quito de Ecuador).

DT: Diego Flores.

HURACÁN

Altas: Federico Fattori (Ferro) y Lucas Carrizo (Gimnasia de Mendoza). Sigue Jonathan Galván, luego de acordar con Argentinos.

Posibles refuerzos: Ramón Ábila (DC United/Boca).

Bajas: Claudio Yacob (libre), Sebastián Rincón (libre), José Moya (libre), Iván Erquiaga (debe volver a Estudiantes LP), Leandro Grimi (libre), Nicolás Silva (debe volver a Argentinos), Fernando Coniglio (volvió y se fue a Ind. Santa Fe) y Enrique Triverio (The Strongest).

Pueden irse: Raúl Lozano.

DT: Frank Darío Kudelka.

INDEPENDIENTE

Posibles refuerzos: Iván Marcone (Elche de España), Emmanuel Gigliotti (libre), Rodrigo Aliendro (Colón), Alex Vigo (River) y Leonel Vangioni (libre).

Bajas: Ezequiel Muñoz, Lucas Rodríguez, Jonathan Herrera, Martín Benítez (préstamo a Gremio), Cristian Chávez (sigue a préstamo en Almirante Brown) y Julio Falcioni (DT).

Podrían irse: Lucas Romero, Fabricio Bustos (por ahora sigue), Silvio Romero, Ayrton Costa, Sebastián Sosa y Alan Velasco.

Deben volver y definir continuidad: Cristian Chávez (Almirante Brown), Gonzalo Rehak (Barracas Central), Juan Da Rosa (Almagro), Facundo Lando (Villa Dálmine), Elías Contreras (Temperley), Nicolás Del Priore (Almirante Brown) y Mauro Molina (Temperley).

DT: Eduardo Domínguez.

LANÚS

Altas: Kevin Lomónaco (volvió de Platense) y Nicolás Pasquini (volvió de Estudiantes).

Posibles refuerzos: Diego Valeri (Portland Timbers), Hugo Nervo (Atlas FC, México).

Bajas: Guillermo Burdisso (no renovó), Matías Esquivel (Talleres).

Deben volver y definir continuidad: Sebastián Ribas (Central Córdoba), Matías Donato (Mitre de Santiago del Estero) y Gonzalo Torres (Defensores de Belgrano).

DT: Jorge Almirón.

NEWELL’S

Altas: Jerónimo Cacciabue renovó su contrato y Armando Méndez (Nacional de Montevideo).

Posibles refuerzos: Ever Banega (Al-Shabab de Arabia Saudita), Gonzalo Piovi (Colón), Luciano Pons (Banfield), Luis Amarilla (Vélez), Héctor Canteros (Patronato), Arboleda (Rayo Vallecano), C. Espínola (Nacional), Juan Manuel García (Unión), Sebastián Sosa Sánchez (Patronato) y Ricardo Centurión (Vélez).

Bajas: Maximiliano Rodríguez (retiro), Ignacio Scocco (retiro), Fernando Belluschi (libre), Pablo Sabbag (rescindió luego con Estudiantes), Mateo Maccari (a préstamo a Agropecuario), Franco Escobar (Los Ángeles FC) y Milton Leyendeker (a préstamo a Agropecuario).

Pueden irse: José Canale.

Terminan contrato y deben renovar: Jonatan Cristaldo, Franco Negri y Justo Giani.

Deben volver y definir continuidad: Stefano Callegari (Platense), Brian Calderara (Atlético Rafaela) y Cristian Insaurralde (Unión).

DT: Javier Sanguinetti.

PATRONATO

Altas: Nicolás Castro (Arsenal), Carlos Quintana (Argentinos) y Facundo Altamirano (Banfield).

Bajas: Bruno Urribarri (retiro), Nicolás Delgadillo (debe volver a Vélez), Sebastián Sosa Sánchez (libre), Hugo Magallanes (regresa a Querétaro), Martín Garay (Atlético Tucumán), Rolando García Guerreño, Damián Lemos, Héctor Canteros, Nicolás Franco y Junior Arias. .

Puede irse: Matías Ibáñez.

Terminan contrato y deben renovar: Sergio Ojeda, Leandro Marín, Matías Palavecino.

Deben volver y definir continuidad: Martín Aruga (San Martín San Juan) y Brian Negro (Sarmiento de Resistencia).

DT: Iván Delfino.

PLATENSE

Altas: Franz Gonzales (a préstamo de Real Santa Cruz), Marcos Ledesma (Defensa y Justicia), Gonzalo Bergessio (libre de Nacional de Uruguay) y Gastón Suso (volvió de Arsenal). Mauro Bogado renovó su contrato.

Bajas: Tiago Palacios (venta a Montevideo City Torque), Luciano Recalde (libre a Cienciano de Perú), Stefano Callegari (debe volver a Newell’s), Gastón Gerzel (debe volver a Boca), Roberto Bochi (libre), Luis Ojeda (libre a Sol de América de Paraguay), Kevin Lomónaco (volvió a Lanús), Cristian Marcial (debe volver a Racing), Andrés Desábato (libre), Facundo Curuchet (libre a Cienciano de Perú), Santiago Tiezzi (libre) y Nahuel Iribarren (Blooming), Julián Marcioni (Newell’s) y Florian Monzón (Vélez).

Pueden irse: Lucas Acevedo, Julian Marcioni, Matías Tissera y Florian Monzón.

DT: Claudio Spontón.

RACING

Altas: Gabriel Hauche (libre de Aldosivi), Facundo Mura (Colón/Estudiantes) y Edwin Cardona (Tijuana/Boca).

Posibles refuerzos: Emiliano Insúa (libre de Aldosivi), Joaquín Montecinos (Audax Italiano de Chile), Walter Bou (Defensa y Justicia/Boca), Andrés Cubas (Nimes de Francia), Nicolás Reniero (Argentinos), Matías Tissera (Platense), Oscar Romero (libre), Wanchope Ábila (Boca), Santiago Cáseres (Villarreal) y Walter Mazzantti (Huachipato de Chile).

Bajas: Licha López (libre), Darío Cvitanich (libre), Ignacio Piatti (retiro), Joaquín Novillo, Maximiliano Lovera y Tomás Chancalay (volvió a Colón).

Podrían irse: Fabricio Domínguez, Mauricio Martínez, Segovia, Julián López y Maggi.

Deben volver y definir su continuidad: Gonzalo Piovi (Colón), Alexis Cuello (Instituto), Federico Vietto (Agropecuario), Braian Álvarez (Agropecuario), Gustavo Iturra (Universidad La Calera de Chile), Patricio Tanda (Ferro), Mauro Luque (Atlanta), Cristian Marcial (Platense) y Villalba (Berazategui)

DT: Fernando Gago.

RIVER

Altas: Ezequiel Centurión (vuelve de Estudiantes BA), David Martínez (compra a Defensa), Tomás Pochettino (Austin de MLS), Emanuel Mammana (Zenit/Sochi) y Leandro González Pirez (Inter Miami).

Posibles refuerzos: Juan Fernando Quintero (Shenzen de China). Además, negocia por Fabricio Bustos (Independiente) y un sondeo Lorenzo Faravelli (Independiente del Valle).

Bajas: Leonardo Ponzio (retiro), Enrique Bologna (libre), Germán Lux (retiro), Tomás Galván (a préstamo a Defensa y Justicia), Tomás Castro Ponce (Godoy Cruz), Elías López (Godoy Cruz), Tomás Lecanda y Thomas Gutiérrez (Barracas Central), Augusto Aguirre (San Martín de San Juan), Hernán López Muñoz (sigue en Central Córdoba) y Agustín Fontana (Defensa y Justicia).

Pueden irse: Julián Álvarez, Cristian Ferreira (volvió de Colón y será negociado), Carlos Auzqui (retornó de Talleres, negociable), Jorge Carrascal, Federico Girotti, Fabrizio Angileri y Alex Vigo.

DT: Marcelo Gallardo.

ROSARIO CENTRAL

Altas: Walter Montoya (libre de Cruz Azul), Gaspar Servio (Guaraní).

Posibles refuerzos: Juan Cruz Komar (Talleres), Mauricio Martínez (Racing), Mateo Musacchio (Libre), Alejandro Donatti (San Lorenzo).

Bajas: Gastón Ávila (debe volver a Boca), Nicolás Ferreyra (Barracas Central), Leandro Desábato (rescindió).

Pueden irse: Lautaro Blanco, Diego Zabala y Luca Martínez Dupuy.

Deben volver y definir continuidad: Marcelo Miño (Ferro), Rodrigo González (Belgrano), Diego Becker (Tigre) y Joel López Pissano (Orense de Ecuador).

DT: Cristian González.

SAN LORENZO

Altas: Adam Bareiro (Monterrey de México).

Posibles refuerzos: Santiago Vera (Almirante Brown), Bruno Zapelli (Belgrano) y Daniel González (Santiago Wanderers).

Bajas: Franco Di Santo, Santiago Vergini, Fernando Monetti y Agustín Lamosa (Chicago).

Pueden irse: Alejandro Donatti, Gino Peruzzi, Bruno Pittón, Jalil Elías y Andrés Herrera.

Deben volver y definir continuidad: Alexis Castro (Colón), Gonzalo Berterame (San Martín de San Juan) y Efmamjjasond González (All Boys).

DT: Pedro Troglio.

SARMIENTO

Altas: Lisandro López (libre de Racing), Manuel Guanini (libre de Newell’s), Gonzalo Bettini (Central Córdoba), Nicolás Femia (SFC Etar Veliko Tarnovo) y Jean Pierre Rosso (Liverpool -Uruguay-).

Bajas: Fausto Montero, Gabriel Graciani (libres), Claudio Pombo (Instituto), Federico Mancinelli y Martín Moyano, Rodrigo Salinas (Grau de Perú)..

Pueden irse: Gabriel Alanís, Patricio Cucchi, Lautaro Montoya (finalizan sus préstamos).

Terminan contrato y deben renovar: Facundo Castet, Federico Bravo y Nicolás Bazzana.

Deben volver y definir su continuidad: Juan Caviglia (Ferro de Pico), Gianfranco Ottaviani (Español), Javier Arias (Argentino de Merlo), Bruno Liuzzi (Unión La Calera de Chile).

DT: Israel Damonte.

TALLERES

Altas: Samuel Sosa (volvió de Alcorcón de España), Leandro Espejo (a préstamo de Sportivo Peñarol de San Juan) y Matías Esquivel (Lanús).

Posibles refuerzos: Matías Tissera (Platense), Ezequiel Bullaude (Godoy Cruz), Edwin Mosquera (DIM de Colombia), Enzo Roldán (Unión/Boca), Alex Vigo (River) y Andrés Cubas (O. Nimes de Francia).

Bajas: Julián Velázquez, Mateo Retegui (debe volver a Boca), Diego García, Carlos Auzqui (River) Matías Córdoba, Valentín Umeres y Alexander Medina (DT).

Pueden irse: Nahuel Tenaglia, Enzo Díaz, Diego Valoyes y Guilherme Parede.

Termina contrato y debe renovar: Guilherme Parede.

Deben volver y definir continuidad: Alejandro Maciel (Central Córdoba), Fernando Bersano (Villa Dálmine), Franco Fragueda (Guillermo Brown de Madryn), Lautaro Guzmán (Aldosivi) e Ian Escobar (Godoy Cruz).

Debía volver y fue comprado por el club donde estaba: Pablo Solari (Colo Colo).

DT: Busca reemplazante para Alexander Medina.

TIGRE

Altas: Agustín Obando. Franco Colidio (Inter) y Oscar Salomón (Boca). Renovaron Menossi y Magnín.

Posibles refuerzos: Facundo Colidio (Inter), Sebastián Sosa Sánchez (Patronato), Alexis Castro (San Lorenzo) y Mateo Retegui (Boca).

Bajas: Fernando Alarcón (libre) y Milton Céliz (San Martín de Tucumán), Fransisco González Metilli (Vuelve a Argentinos) y Francisco Oliver (libre).

Deben renovar: Abel Luciatti, Ijiel Protti, Diego Becker, Tomás Fernández y Martín Galmarini.

DT: Diego Martínez.

UNIÓN

Posibles refuerzos: Ángel Pírez (Cerro Largo de Uruguay), Facundo Tealde Sassano (Maldonado de Uruguay), Cristian Tarragona (Vélez) y Sebastián Sosa Sánchez (Patronato).

Bajas: Nicolás Peñailillo, Cristian Insaurralde (debe volver a Newell’s), Mauro Pittón, Marco Borgnino, Fernando Márquez y Nicolás Blandi.

Pueden irse: Enzo Roldán y Gastón González.

Terminan contrato y deben renovar: Sebastian Moyano y Juan Manuel García.

Deben volver: Marcos Peano (Defensores de Belgrano) y Matías Gallegos (Chacarita), Franco Godoy (Independiente Rivadavia), Pablo Palacio (Indep’te Mza) y Leonel Bucca (Riestra).

DT: Gustavo Munúa.

VÉLEZ

Altas: Lautaro Giannetti renovó su contrato y Florián Monzón volvió de su préstamo de Platense.

Posibles refuerzos: Franco Díaz (Temperley), Franco Di Santo (libre) y Carlos Auzqui (River).

Bajas: Thiago Almada (venta al Atlanta United), Enzo Martínez (libre a Querétaro de México), Ricardo Álvarez (retiro), Tobías Zárate (Coquimbo Unido de Chile), F. Mancuello (Puebla), G. Poblete (Metalist), Cristian Tarragona (libre), Juan Martín Lucero (libre), Pugliese y Cerato rescindieron.

Pueden irse: Ricardo Centurión.

Termina contrato y debe renovar: Santiago Cáseres.

Deben volver y definir continuidad: Martín López (Atlanta), Rodrigo Cáseres (Villa Dálmine), Mauro Pittón (Unión), Nicolás Delgadillo (Patronato) y Luis Amarilla (Liga de Quito).

DT: Mauricio Pellegrino.

