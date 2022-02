MENDOZA: Mamá víctima de violencia de género pidió ayuda a la maestra de su hijo a través de una nota en su cuaderno

Una mujer que era golpeada por su pareja le escribió a la maestra de su hijo para que llame a la policía, ya que estaba encerrada e incomunicada en su casa.

“Seño, sé que puedo contar con usted”, fueron las palabras que usó una madre en el cuaderno de comunicaciones de su hijo, con el fin de conseguir ayuda para salir de la situación de violencia de género que vivía por parte de su pareja.

“Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota, por favor mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es, (agrega el nombre de su agresor)”, es la nota que escribió la víctima.

La dramática escena ocurrió en la localidad mendocina de Godoy Cruz, donde el acusado ya se encuentra detenido, luego de que la maestra diera aviso a las autoridades de la escuela para activar el protocolo dispuesto por la Dirección General de Escuelas (DGE), que incluye la radicación de la denuncia policial correspondiente.

