Medidas que rigen en Chaco tras el anuncio del Gobernador Capitanich

El gobierno provincial difundió las nuevas medidas en el marco del aislamiento preventivo, social y obligatorio que regirán desde este lunes 25 de mayo, hasta el domingo 7 de junio, por la emergencia sanitaria por el coronavirus en Chaco luego de que el viernes pasado el Gobernador Jorge Capitanich anunciara la vuelta a la fase 3 de la cuarentena.

La primera confirmada refiere a la extensión de la Alarma Sanitaria de 21 a 6 horas, con interrupción total de circulación peatonal y vehicular, a excepción de actividades esenciales autorizadas.

