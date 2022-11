Medidas de Fuerza en Corzuela por parte del Sindicato de Camioneros ante la Empresa de Transporte Carinelli

Sáenz Peña – Manifestación del Sindicato de Camioneros en la localidad de Corzuela, donde Agustín Bordón detalla a ChacoNoticias las medidas tomadas: “Hace veinticuatro días venimos llevando adelante este reclamo en defensa de los compañeros trabajadores, donde ven que todos los tanques de combustibles están parados hace días.”

“Por un reclamo justo por esta empresa que no respeta los derechos de los trabajadores ni la Constitución Nacional. El inicio del conflicto fue desde que se buscó poner un representante del gremio dentro de la empresa como ocurre en todo Chaco. Nos presentamos con junta electoral en la oficina para presentar esta idea y nos echaron. En ese momento lo notificamos vía carta documento y en los próximos días nos enteramos del despido de uno de los compañeros. Así inició el conflicto, donde todos los trabajadores se sumaron a las medidas de fuerza, intentando tener un diálogo con la empresa, el cual nunca se dio, sino que solamente envían a sus abogados que de costumbre son representantes de la señora Arrieto, quien tiene un grupo defensores de estos “chantas” que manipulan por dar un puesto de trabajo pagando malos sueldos, no respetando el convenio colectivo de trabajo. Que quede en claro que llegamos a esto porque no respetaron ni el artículo 41 bis de la Constitución Nacional. Venimos haciendo toda la parte legal, creemos que la única forma de actuar que ellos tienen es esconderse en sus oficinas y no dar la cara con los trabajadores.”

“Quiero remarcar que estos trabajadores han obtenido el segundo puesto en la firma Shell, siendo distribuidores exclusivos. Son 17 choferes profesionales que tiene la empresa. Si no tenemos una respuesta favorable, empezaremos a tomar medidas donde ningún camión de la firma Shell ingresará a la provincia, desde el día martes próximo.”

Gustavo, uno de los trabajadores añade: “No esperábamos este conflicto. Hace diez años estoy trabajando con el transporte de Carinelli y tomamos la decisión con mis compañeros de tener un delegado, vinimos a hablar con ella y nos trató de patoteros, no nos quiso recibir, estábamos solo para dialogar antes de hablar con el sindicato. Luego de eso nuestro compañero fue despedido, quien habíamos elegido para que sea delegado y vaya solo uno a hablar con ella, a quien tampoco lo recibió. La situación de todos nosotros es complicada, no la estamos pasando bien. No estamos en nuestras casas, queremos que Carinelli tome carta en el asunto, que venga y hable con su abogado y se haga responsable de toda esta situación.”

“Sería bueno que una vez en la vida empiece a pensar en los trabajadores, nunca le faltamos el respeto a nadie. Asi como nosotros fuimos con ellas por estos diez años, sería bueno que se digne a hablar con nosotros. No nos respetaban como trabajadores. Dejan mucho que desear. Nos están pisando el cogote.”, añadió otro trabajador.

“Hoy escuchamos en la radio a una persona donde dice que nosotros tenemos un sueldo de 400 mil pesos, quiero dejar en claro que hace diez años trabajando con el transporte Carinelli, mi sueldo el mes pasado fue 197 mil pesos. En todos estos años nunca llegue a tener 250 mil pesos. Ninguno de mis compañeros ha llegado a ese monto. Tenemos pruebas contundentes al respecto. En este momento gracias al sindicato de camioneros, sabemos como tenemos que actuar, que debemos hacer, saliendo de aca todos tenemos trabajo. Ella debe pagar las indemnizaciones, si nos quiere despedir como dice. Queremos seguir nuestra vida normal nada mas. Somos 17 choferes afectados por la situación.”, agregó Gustavo.

“Es muy importante la aclaración de los trabajadores. Esta situación llego al hartazgo de todos ellos. Están pagando muchísimo dinero para pagar a abogados que defiendan la soberbia que tienen, nosotros defendemos la dignidad de los trabajadores, la cual no se compra, se defiende. Asi lo venimos haciendo en varias localidades. Nos encontramos con estos empresarios que se quieren llevar el mundo por delante por tener un poco de dinero. Seguiremos tomando las medidas necesarias.”, finalizó Bordón.

