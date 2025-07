“Me arrastró con la moto y casi me mata”: el duro testimonio de una mujer víctima de un motochorro

Laura Montenegro fue atacada por un motochorro a metros de su casa. Pide justicia y advierte que el agresor podría quedar en libertad.

Laura Montenegro, vecina del barrio Obrero de Presidencia Roque Sáenz Peña conto sobre el violento asalto que sufrió el viernes 4 de julio por parte de un motochorro que la arrastró varios metros mientras intentaba robarle la cartera. El ataque ocurrió cuando regresaba a su casa tras su jornada laboral.

“Me faltaban tres casas para llegar a la mía y me cruzo con este delincuente que me arrastra y casi me mata”, relató la mujer. Laura agradeció estar viva, pero también expresó el profundo impacto físico y psicológico que le dejó el hecho:

“Este hdp me destrozó la vida, me desfiguró toda… el trauma psicológico que te queda es lo peor”.

Según denunció, el autor del hecho fue identificado y detenido, y entre sus pertenencias le encontraron medicamentos que la víctima llevaba en su cartera al momento del robo. Además, señaló que testigos del barrio confirmaron que el joven fue quien la atacó y arrastró con la moto.

Pidió a la Justicia que actúe con firmeza: “Hoy me pasó a mí, pero si este delincuente sale va a volver a hacer lo mismo. Lo único que pido es que pague lo que me hizo, que se quede el tiempo que tenga que estar preso”.