Máximo Kirchner criticó el acuerdo con el FMI y pidió una mesa política en el FdT

“Se nos van a venir encima el 2024, el 2025, el 2026 y la exigencia de todos esos vencimientos, mientras deberíamos estar preparando a nuestros pibes y pibas para el uso de herramientas tecnológicas en un mundo que va a generar cada vez menos trabajo tradicional”, sostuvo en una entrevista.

El diputado Máximo Kirchner cuestionó los pagos que se avecinan al Fondo Monetario Internacional (FMI) y pidió el armado de una “mesa política” en el Frente de Todos (FdT).

En una entrevista con “El cohete a la Luna”, el presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires volvió a criticar la gestión del exministro de Economía Martín Guzmán.

“Se nos van a venir encima el 2024, el 2025, el 2026 y la exigencia de todos esos vencimientos, mientras deberíamos estar preparando a nuestros pibes y pibas para el uso de herramientas tecnológicas en un mundo que va a generar cada vez menos trabajo tradicional”, sostuvo sobre los pagos al FMI, al elogiar además el plan Conectar Igualdad que propone “familiarizar a los pibes en el uso de la tecnología y en el despliegue de su creatividad”.

“Imaginate si Larreta, Massa, De Pedro, Fernández, Cristina, Manes y hasta la izquierda se presentasen ante el FMI y le dijesen: ‘Así no podemos’. Imaginate si al FMI no le quedase otra que entender que no hay una quinta columna en el país que busca sacar tajada política del daño que provoca el endeudamiento, que no cuenta con una estructura política que aproveche el castigo que ocasiona a un gobierno democrático la sumisión a sus políticas”, planteó el diputado.

“Esta situación requiere que la dirigencia se plante no con una actitud patriotera, sino de responsabilidad e inteligencia, porque hay 50 millones de personas que demandan soluciones reales, concretas y rápidas”, advirtió.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram