Mauro Zárate: “Estando así en Boca no me sirve seguir”

Tras finalizar la temporada, algunas figuras de Boca deben resolver su futuro y una de ellas aseguró que “estando así en Boca no me sirve seguir”. En los próximos días habrá una reunión clave. ¿Se va o se queda?

“Estando así en Boca no me sirve seguir”. La contundente frase le pertenece a Mauro Zárate, quien en diálogo con el programa Líbero, de TyC Sports, puso en duda su futuro en el Xeneize al asegurar que no lo beneficia jugar tan pocos minutos como los que disputó a lo largo del último año.

“En su momento decidí quedarme por lo que hablé con Miguel (Russo). Después no terminé siendo lo importante que quería ser jugando la Copa o los partidos importantes de la Copa, pero eso se hablará en estos días tanto con Miguel como con el Consejo pero sin discutir. Yo no estoy para discutir, ni para apurar. Hablamos tranquilos, vemos lo que es mejor para el club, lo que es mejor para mí y llegamos a un acuerdo sin ningún problema”, agregó el ex atacante de Vélez.

Por otra parte, Zárate repasó su estadía en el club, al que llegó a mediados de 2018, y consideró que “hubo momentos buenos y momentos en los que no tuve el nivel que quería tener. Cuando llegué arranque muy bien, después tuve un bajón. Cuando llega Alfaro tuve un momento muy bueno que terminé siendo el goleador del año con él. Después arranco y me vuelvo a lesionar. Me termino perdiendo la semifinal con River. No lo puedo calificar porque tuve momentos buenos, momentos malos y momentos en los que no tuve el rendimiento que quería. Excusas no pongo nunca”

