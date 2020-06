Mauricio Isla le abre la puerta a Boca: “Es mi sueño”

Mauricio Isla es el apuntado por la dirigencia de Boca para sumarse como nueva incorporación. El jugador manifestó su deseo de jugar en el club de la Ribera.

Mauricio Isla decidió no renovar su contrato con el Fenerbahce, de Turquía, y volverá a Sudamérica para terminar su carrera. Ahora, debe escuchar las ofertas que tiene sobre la mesa para poder definir su futuro. Es que el chileno ya mantuvo conversaciones con la dirigencia de Boca, pero también tiene el deseo de jugar en la U de Chile, equipo donde inició su camino futbolístico.

“Hasta ahora no sé donde voy a ir, tuve solo una conversación con Boca Juniors. Ellos me pidieron pero hasta ahora no sé nada. Me gustaría jugar en Boca y luego en la Universidad de Chile, es mi sueño y el de mi familia”, dijo Isla en una videoconferencia con chicos de una escuela de fútbol del club Cobreloa, filial de La Serena.

“Es un sueño retirarme ahí, pero no sé si lo voy a cumplir, por la edad o por cómo esté “, siguió explicando. Y agregó: “Te digo la verdad… Ojalá juegue en los dos: en Boca y el U”.

Boca, a través de su encargado de fútbol profesional Juan Román Riquelme, ya había iniciado las negociaciones en el mes de enero pero no se pudo dar y ahora volvieron a insistir por el lateral, ya que lo consideran prioridad y quizás el único refuerzo que llegue en el próxima semestre. Isla tiene contrato con el club turco hasta el 30 de junio y luego se podrá ir con el pase en su poder.

Allegador a la secretaría de fútbol “Xeneize” informaron a Telám que la semana pasada hubo un nuevo contacto entre Riquelme y el chileno, y que “se está muy cerca de llegar a un arreglo con un contrato por dos años”.

Mauricio Isla, quien el viernes próximo cumplirá 32 años, salió campeón de la Copa América dos veces con la selección chilena, en el año 2015 y 2016. En Europa jugó en la Juventus y Olympique de Marsella, entre otros clubes.

