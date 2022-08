Matthaus entregó la camiseta que usó Maradona en la final del 86

La histórica casaca de Diego será exhibida en Madrid y vendrá a Buenos Aires. “Decidí obsequiarla al pueblo argentino”, dijo Lothar.

“Lo hemos conseguido y estamos muy felices”. La sonrisa de Marcelo Ordás. el gran impulsor de la movida, lo dice todo. En junio de este año, la noticia de la subasta de una de las camiseta que utilizó Diego Maradona durante México 1986 dio la vuelta al mundo: la reliquia se vendió en 9,2 millones de dólares y no quedó en manos argentinas. Sin embargo, como “el fútbol da revancha”, apareció otra histórica casaca del Diez en aquel Mundial que fue recuperada.

Se trata de la camiseta que Diego usó durante la final contra Alemania Federal, en la que Argentina se impuso 3-2 (goles del Tata Brown, Valdano y Burruchaga) para quedarse con su segundo título del mundo. En medio del encuentro en el Estadio Azteca, DAM cambió la pilcha con Lothar Matthaus, con quien formó una gran amistad, y el alemán aceptó devolverla.

De esta manera, luego de la gran ceremonia de entrega que se realizó este jueves en la sede de la Embajada Argentina en Madrid, en la que el anfitrión fue Ricardo Alfonsín, embajador de la República Argentina, el tesoro quedará exhibido en el Museo Legends de la capital española.

Ver más

La camiseta que usó Diego en el Mundial 86, en manos argentinas.

“Se puede comprar todo con dinero, pero al final decidí obsequiar esta camiseta a todo el pueblo argentino. Cuando pienso en Diego me acuerdo de una amistad muy profunda. Nos vimos muchas veces y hoy no puede estar. Nos entendíamos sin muchas palabras.

A veces hablábamos de fútbol y otras tomábamos una cerveza y listo”, expresó Lothar, que además recordó que “en el 88 jugamos juntos en el partido homenaje a Platini en Sevilla. Le di un pase de gol y después pasamos una noche inolvidable”.

La movida impulsada por el coleccionista argentino tuvo un final feliz y Ordás, con una enorme alegría, destacó “la generosidad del alemán”, con quien intensificó las negociaciones tras “el traspié en Londres” en la subasta de la camiseta que usó Diego ante Inglaterra.

La camiseta que usó Diego en el Mundial 86, en manos argentinas.

“Esta reliquia tan importante va a tener un lugar perfecto en este museo. Diego Maradona ha sido solo una leyenda muy grande del fútbol. Era único, no cabe duda. En todo el mundo es reconocido Diego como leyenda y por eso me llena de orgullo estar aquí. Siempre ha sido un gran honor jugar contra él porque, sencillamente, era el mejor; no solo como jugador, también como ser humano ha sido una persona muy importante para mí”, dijo

De todas maneras, Ordás confirmó que tras una charla con Claudio Tapia (Chiqui no pudo asistir al acto, pero grabó un mensaje de agradecimiento) decidió que va a traer la camiseta a nuestro país: “Va a volver a casa ahora, en un mes, para que la puedan ver los argentinos”. Y además, en charla con ESPN, aseguró que es “importante tomar dimensión de estos patrimonios mundiales, que en este caso tiene una connotación argentina”.

Ubicado frente a la Puerta del Sol en un edificio de siete plantas, en el centro de Madrid, el museo de las leyendas del fútbol contará desde ahora con la “mayor reliquia de la historia”, según expresaron sus autoridades. Ordas, dueño del Legends, reúne la mayor colección privada de camisetas usadas del mundo: más de 5.000 y otros objetos como medallas, trofeos, pelotas y botines históricos.

Comparte esto:

WhatsApp

Tweet

Instagram